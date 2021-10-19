Постановление губернатора Ставропольского края от 18 октября 2021 года № 428 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Новости

В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 22:22
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 21:09
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 21:00
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 21:00
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 20:56
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 20:55
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 20:47
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 20:47
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 20:45
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 20:44
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 20:41
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 20:27
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 20:04
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19:55
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19:53
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19:52
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19:50
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19:34
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19:33
Глава Башкирии ужесточил антиковидные требования 19:29
NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск 19:24
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса 19:07
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19:05
В американском доме Олега Дерипаски идет обыск 18:59
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 октября 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 18 октября 2021 года № 428 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375 и от 29 сентября 2021 г. № 410) следующие изменения:

1.1. В пункте 91 слова "с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно" заменить словами "с 18 октября по 07 ноября 2021 года включительно".

1.2. Пункт 15 дополнить подпунктом 15.9 следующего содержания:

"15.9. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, организовать работу по установлению каникул в указанных образовательных организациях с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно.".

1.3. Пункт 16 дополнить подпунктами 16.12 и 16.13 следующего содержания:

"16.12. Органам местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, организовать работу по установлению каникул в указанных образовательных организациях с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно.

16.13. Руководителям частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, объявить каникулы в указанных образовательных организациях с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края -министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией