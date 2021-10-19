Супермену впервые за 80 лет поменяли слоган и ориентацию

Правда, справедливость и американский путь, - на этих трех нехитрых столпах почти восемь десятков лет стояли идеалы Супермена. Теперь в DC Comics объявили, что "американскому пути" в моральных установках кумира нескольких поколений больше не место - эту часть девиза заменят на более абстрактное "светлое завтра".

Десять лет назад Супермен отказался от гражданства США, а теперь и с "американским путем" его дороги разошлись - герою нужен весь мир. Фото: "Ruscico"

Менеджер по креативу компании Джим Ли объяснил, что это "лучше отразит сегодняшние сюжетные истории DC Comics, а также невероятное наследие Супермена, на протяжении 80 лет строившего лучший мир". По его словам, культовый герой "долгое время был символом надежды и вдохновением для людей, и эти оптимизм и надежда придадут ему сил для миссии с новым слоганом". В чем именно "американский путь" разошелся с путями нынешних сюжетов, в DC Comics так и не сказали.

До этого слоган Cупермена никогда не менялся, но в 2011 году супергерой отказался от своего американского гражданства. Тогда это преподнесли как желание избавить его миссию от ассоциаций с задачами американской внешней политики. Видимо, в эту логику укладывается и отказ от "американского пути" - в DC Comics хотят хотят охватывать не только аудиторию в Соединенных Штатах, но и зарубежную.

Впрочем, переход к глобализму - еще цветочки на фоне каминг-аута, который Супермен совершил буквально несколько дней назад. С тех времен, как выходец с планеты Криптон впервые оказался в США, местные ценности поменялись до неузнаваемости. Любовные подвиги и мужественность классических супергероев выглядят нелепыми в сегодняшней Америке с ее острой и сложной дискуссией о гендерном многообразии.

Поэтому в DC Comics объявили, что в целях инклюзивности в своей очередной итерации Супермен в лице Джонатана Кента (сына оригинального Супермена - Кларка Кента) будет бисексуалом. Под грузом непростых проблем спасения мира он обратится за помощью к своему другу Джею Накамуре и между ними вспыхнут романтические чувства. О сексуальности героя подробнее расскажут в новом ноябрьском выпуске комиксов, но рисунок с поцелуем двух персонажей в DC Comics уже показали, пояснив: "У самого сильного человека на Земле должны быть новые сражения с реальными мировыми проблемами". Либеральная общественность встретила новость бурным ликованием, хотя часть фанатов считает, что лучше было бы с нуля создать новый ЛГБТ-персонаж.

Пару месяцев назад жертвой катка гендерной трансформации стал Робин - напарник Бэтмена. В DC Comics рассказали, что он теперь испытывает влечение к обоим полам. Ранее другой гигант комиксов Marvel Comics записал в гомосексуалисты Капитана Америку, пояснив: это необходимо для того, чтобы большее число людей могло увидеть в героях комиксов самих себя.

Каток гендерной революции в Соединенных Штатах не щадит даже супергероев, которые один за другим меняют ориентацию

А вот консервативная общественность в США не одобряет засилия новой повестки. Журналист телеканала Fox News назвал последнее решение DC Comics пощечиной для нескольких поколений американцев, а приглашенный в студию эксперт в шутку предположил, что вскоре мужское "мен" и вовсе уберут из названия героя и назовут его Суперперсоной.

Консервативный ресурс Washington Examiner отмечает, что даже и этого может быть недостаточно для либеральных активистов. Они настаивают, что производители комиксов делают недостаточно для настоящей инклюзивности, требуя большего расового и ЛГБТ-разнообразия среди персонажей. "Они не успокоятся, пока не заменят всех гетеросексуальных героев, - предполагает автор Washington Examiner, иронизируя: - Ну хорошо хоть так, а то ведь никто не захочет читать про Супермена, который борется с изменениями климата, а не злодеями" (экологическая повестка также является одним из приоритетов либеральной повестки в США. - "РГ"). К слову, вызовы у современного Супермена тоже на злобу дня: он противостоит стрельбе в школах и вступается за депортируемых нелегальных мигрантов.