Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия

Экс-президент Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей конгресса США, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия. Иск направлен в федеральный суд столичного округа Колумбия.

В нем ответчиками значатся сама комиссия, ее председатель - конгрессмен Бенни Томпсон, а также национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом страны Дэвидом Феррьеро. Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение, а архивистам запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится, отмечает РИА Новости.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа.

Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.