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19.10.2021 02:07
Рубрика: В мире

Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия

Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экс-президент Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей конгресса США, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия. Иск направлен в федеральный суд столичного округа Колумбия.

Фото: twitter.com/stevennelson10
Штурмовавший Капитолий "викинг" признал себя виновным

В нем ответчиками значатся сама комиссия, ее председатель - конгрессмен Бенни Томпсон, а также национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом страны Дэвидом Феррьеро. Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение, а архивистам запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится, отмечает РИА Новости.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа.

Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.

В мире США Дональд Трамп

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