Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса

Ученые столкнулись с мутацией "дельта"-штамма коронавируса в Великобритании и новую вариацию обозначили как AY.4.2.

Она заразнее исходного варианта "дельты" на 10-15% и рискует стать самой легко распространяемой версией COVID-19, пишет Financial Times со ссылкой на ученых из Кембриджа и Института генетики Лондонского университета.

"Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию "дельты", но на него приходится уже около 10% случаев заболевания в Великобритании, - пишет FT. - Он быстро распространяется, но не так стремительно, как первоначальная вариация "дельта"-штамма, когда он попал в Великобританию из Индии в начале этого года".

Сами ученые утверждают, что Великобритания пока единственная страна, где подобная мутация вируса получила высокую распространенность. Из-за нее число заражений в стране выросло почти до 50 тысяч человек в понедельник, 18 октября, что сопоставимо с началом июля. В среднем рост заболеваемости за неделю составил 16%. Власти в связи с этим считают вакцинацию первой линией защиты населения наряду с новыми методами лечения.