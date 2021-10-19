В Эквадоре парусное судно ВМС Бразилии врезалось пешеходный в мост

Учебное парусное судно Cisne Branco военно-морских сил Бразилии врезалось в пешеходный мост, соединяющий эквадорский Гуаякиль с островом Сантай в устье реки. Инцидент произошел в понедельник.

Предполагается, что причиной могло стать сильное речное течение. В ВМС Эквадора сообщили, что один из буксиров, прибывший на помощь бразильскому судну, затонул при выполнении задачи, пишет ТАСС. Как уточнили в ведомстве, никто из членов экипажей судов не пострадал.

Сейчас парусник ожидает транспортировки в местную гавань, где проведут ремонт и дополнительную проверку его исправности перед уходом из Эквадора.

По информации издания El Universo, это уже четвертый подобный инцидент с 2017 года. Во время первого происшествия обрушился 145-метровый пролет моста.