В каком случае россияне могут не платить за "коммуналку"

Собственники квартир имеют "лазейку" в Жилищном кодексе, которая при определенных условиях позволяет им не платить или хотя бы отсрочить оплату жилищно-коммунальных услуг.

Специально для "Российской газеты" член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал, о каких случаях идет речь.

- Напомню, что статья 155 Жилищного кодекса прямо говорит, что плата за ЖКУ вносится на основании платежного документа. Формально - если нет такого документа, то нет и обязанности вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. Другое дело, что платежи могут выставляться не только в бумажном виде. Это может быть электронная платежка в ГИС ЖКХ или иной информационно системе, в письме потребителю по электронной почте или через информационный терминал. Квитанция, полученная любым из вышеперечисленных способов также порождает обязанность внести квартплату наравне с бумажным платежным документом.

Проще говоря, если в почтовом ящике нет платежки, но в информационной системе присутствуют данные по вашей квартире, платить надо. Некоторые управляющие и ресурсоснабжающие организации даже предлагают потребителям написать заявления о направлении им платежей только в электронном виде.

Если квитанции нет ни на бумаге, ни в личном кабинете, ни в ГИС ЖКХ?

Тогда за жилищно-коммунальные услуги можно не платить. Но лишь до момента выставления квитанции. Но отсутствие бумажного и платежного документов за очередной месяц нужно зафиксировать путем обращения в управляющую и ресурсоснабжающие организации. Либо через обращение в совет дома, который может выступить от имени всех жильцов, не получивших квитанцию.

По сути, квитанция - лишь формальность. Самое главное, что жилищно-коммунальные услуги были предоставлены: вода из крана текла, батареи грели, электричество было и т.д. То есть если был сам факт потребления ресурсов, отказываться платить только на основании отсутствия квитанции неправильно. Речь только о том, что можно не платить, не зная размера начислений. Как только платежный документ появился в том или ином виде (хоть и с опозданием), отсчитываем 10 дней и платим.

Когда можно не платить?

Если в платежке нет информации о поставщике, плата начислена с явной арифметической ошибкой, есть конфликт между поставщиками услуг и гражданами в отношении качества коммунальных услуг и не выполнено требуемое снижение платы, граждан умышленно вводят в заблуждение… Все эти случаи требуют предварительного разбирательства. Потребители имеют право направить и управляющей организации, и в ресурсоснабжающие организации, с которыми есть прямые договоры, требование о проведении сверки расчетов. Сроки ответов на подобные запросы от одного до трех рабочих дней со дня поступления запроса установлены в пункте 34 Правил управления МКД (утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416).

При этом, согласно части 11 статьи 161 Жилищного кодекса, управляющая организация обязана участвовать в разбирательствах, связанных с качеством коммунальных услуг и неправильными начислениями даже при наличии прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, в связи с переходом на прямые договоры собственников с ресурсоснабжающими организациями хочу напомнить, что согласно части 7.5 статьи 155 ЖК РФ потребители должны платить за коммунальные услуги, предоставляемые по прямым договорам, на банковские счета поставщиков. При этом расчетные центры не являются поставщиками коммунальных услуг и с ними у собственников нет договорных обязательств. Иногда в едином платежном документе бывает указан банковский счет расчетного центра, который имеет договор с управляющей и ресурсоснабжающими организациями. Это нарушение частей 6, 7.5 и 15 статьи 155 Жилищного кодекса и Федерального закона № 103 "О платежных агентах", согласно которому платежные агенты могут принимать только наличные денежные средства, например, в терминал (как оплачивают услуги мобильной связи). В квитанции же должны указываться счета только управляющей и ресурсоснабжающих организаций, с которыми есть прямые договоры.