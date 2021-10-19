В Латвии объявили локдаун, комендантский час и удаленную учебу

Новости

В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 22:22
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 21:09
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 21:00
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 21:00
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 20:56
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 20:55
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 20:47
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 20:47
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 20:45
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 20:44
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 20:41
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 20:27
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 20:04
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19:55
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19:53
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19:52
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19:50
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19:34
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19:33
Глава Башкирии ужесточил антиковидные требования 19:29
NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск 19:24
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса 19:07
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19:05
В американском доме Олега Дерипаски идет обыск 18:59
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 20:50
Рубрика: В мире

В Латвии объявили локдаун, комендантский час и удаленную учебу

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
В Латвии вводят самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Кризисный совет под руководством премьера Кришьяниса Кариньша принял решение о локдауне, комендантском часе и удаленной учебе.

В среду кабинет министров Латвии должен одобрить данное решение. После чего оно автоматически вступит в силу с 21 октября сроком на четыре недели. Жителям Латвии будет запрещено выходить из дома с 8 вечера и до 5 утра. Младшие школьники уйдут на каникулы, а старшие продолжат учиться, но дистанционно. Будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости. Салоны красоты и общепиты прекратят работу на целый месяц. Все общественные мероприятия и собрания отменяются. Локдаун обойдется экономике Латвии очень дорого. Премьер уже заявил, что республике придется занимать финансовые средства, чтобы поддержать целые отрасли экономики. Министр финансов Янис Рейрс отметил, что месяц "домоседства" будет стоить стране более 200 миллионов евро. "Согласно отчету экспертов в области здравоохранения, переполненные больницы обойдутся нам в 250-300 млн евро, не говоря уже о человеческих жертвах и о том, что многим будет отказано в доступе к услугам, не связанным с COVID-19", - сказал Рейрс.

Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах
В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах