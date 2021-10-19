В Латвии объявили локдаун, комендантский час и удаленную учебу

В Латвии вводят самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Кризисный совет под руководством премьера Кришьяниса Кариньша принял решение о локдауне, комендантском часе и удаленной учебе.

В среду кабинет министров Латвии должен одобрить данное решение. После чего оно автоматически вступит в силу с 21 октября сроком на четыре недели. Жителям Латвии будет запрещено выходить из дома с 8 вечера и до 5 утра. Младшие школьники уйдут на каникулы, а старшие продолжат учиться, но дистанционно. Будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости. Салоны красоты и общепиты прекратят работу на целый месяц. Все общественные мероприятия и собрания отменяются. Локдаун обойдется экономике Латвии очень дорого. Премьер уже заявил, что республике придется занимать финансовые средства, чтобы поддержать целые отрасли экономики. Министр финансов Янис Рейрс отметил, что месяц "домоседства" будет стоить стране более 200 миллионов евро. "Согласно отчету экспертов в области здравоохранения, переполненные больницы обойдутся нам в 250-300 млн евро, не говоря уже о человеческих жертвах и о том, что многим будет отказано в доступе к услугам, не связанным с COVID-19", - сказал Рейрс.