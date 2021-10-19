Ключевой мотив коллекции Graff Tribal - овальные врата как символ застывшего времени.

В этом образе сливаются воедино прошлое и будущее, Земля и космические орбиты. Именно поэтому большое значение приобретают овальные формы.

Вместе с тем мастера Graff обратились и к теме нового рассвета: сияние бриллиантов олицетворяет жизнь, энергию и силу. Коллекция состоит из 35 предметов, большинство из которых выполнены в единственном экземпляре. Основной акцент сделан на сочетании белого золота с бесцветными и желтыми бриллиантами. В съемках приняла участие португальская модель Сара Сампайо.