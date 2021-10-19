В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала

Ряд категорий россиян имеют право получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Для этого необходимо подать заявление и, в некоторых случаях, предоставить в Пенсионный фонд документы о доходах семьи, напомнили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, если семья решила подать заявление в октябре 2021 года, то необходимо указать сведения о доходах семьи за период с апреля 2020 года по март 2021 года. Если заявление подается в ноябре, то учитывается период с мая 2020 года по апрель 2021 года.

При этом сами справки потребуются только в тех случаях, когда один из родителей является военным, спасателем, полицейским или представителей другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. "В иных случаях сведения (справки) о доходах семьи сотрудники ПФР запросят самостоятельно", - уточнили в ПФР.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

- второй ребенок и мама - граждане РФ;

- второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;

- размер дохода на одного члена семьи не должен превышать двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на II квартал прошлого года.