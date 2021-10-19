В польских школах появится новый предмет "История и современность"

Новости

В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 22:22
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 21:09
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 21:00
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 21:00
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 20:56
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 20:55
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 20:47
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 20:47
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 20:45
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 20:44
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 20:41
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 20:27
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 20:04
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19:55
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19:53
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19:52
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19:50
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19:34
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19:33
Глава Башкирии ужесточил антиковидные требования 19:29
NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск 19:24
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса 19:07
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19:05
В американском доме Олега Дерипаски идет обыск 18:59
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 20:45
Рубрика: В мире

В польских школах появится новый предмет "История и современность"

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
В польских школах появится новый предмет: "История и современность", который научит молодых поляков смотреть на свою историю через призму текущей политики властей.

По словам министра образования Пшемыслава Чарнека, у 20-летних поляков имеются огромные пробелы в знаниях о прошлом Польши. "Мы готовы вернуть на путь истинный поколения несознательных поляков. Поэтому ученики старшей школы получат новый предмет, который будет называться "История и современность", - заявил министр в интервью еженедельнику wSieci. На сегодняшний день в польских школах историю преподают 2-4 часа в зависимости от выбранного в старших классах направления. Современность же изучают в рамках предмета "Знания об обществе". Соединение этих дисциплин существует в некоторых польских вузах, а вот школьникам с этим придется столкнуться впервые. Зачем школьникам, особенно математикам или, к примеру, биологам шесть часов истории, догадаться нетрудно. В дополнительные три часа в неделю, выделенные на предмет "История и современность", им объяснят, как следует воспринимать события последних 80 лет, а также, что следует думать о процессах, происходивших в стране в годы правления оппозиционных ныне партий. Например, как сообщил министр образования, дети узнают мнение властей о вступлении Польши в Европейский союз, о функционировании их страны в рамках ЕС, а также "об эволюции Евросоюза от правовой до неправовой организации, которая не соблюдает собственные законы".

Рождаемость в Польше упала до показателей времен войны
В мире Европа Польша

Главное сегодня

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах