В польских школах появится новый предмет: "История и современность", который научит молодых поляков смотреть на свою историю через призму текущей политики властей.

По словам министра образования Пшемыслава Чарнека, у 20-летних поляков имеются огромные пробелы в знаниях о прошлом Польши. "Мы готовы вернуть на путь истинный поколения несознательных поляков. Поэтому ученики старшей школы получат новый предмет, который будет называться "История и современность", - заявил министр в интервью еженедельнику wSieci. На сегодняшний день в польских школах историю преподают 2-4 часа в зависимости от выбранного в старших классах направления. Современность же изучают в рамках предмета "Знания об обществе". Соединение этих дисциплин существует в некоторых польских вузах, а вот школьникам с этим придется столкнуться впервые. Зачем школьникам, особенно математикам или, к примеру, биологам шесть часов истории, догадаться нетрудно. В дополнительные три часа в неделю, выделенные на предмет "История и современность", им объяснят, как следует воспринимать события последних 80 лет, а также, что следует думать о процессах, происходивших в стране в годы правления оппозиционных ныне партий. Например, как сообщил министр образования, дети узнают мнение властей о вступлении Польши в Европейский союз, о функционировании их страны в рамках ЕС, а также "об эволюции Евросоюза от правовой до неправовой организации, которая не соблюдает собственные законы".