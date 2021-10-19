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19.10.2021 16:07
Рубрика: Общество

25 октября - круглый стол "Доступ к лекарственной терапии онкопациентов в рамках ОМС"

25 октября в 11.00 в "Российской газете" состоится круглый стол "Доступ к лекарственной терапии онкологических пациентов в рамках ОМС", целью которого является обозначить проблематику и принять резолюцию о необходимости приведения в соответствие новых "Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи" на 2022 год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К участию в круглом столе приглашены:

  • Юрий Александрович Жулев - сопредседатель "Всероссийского союза пациентов";
  • Николай Петрович Дронов - председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака", член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России;
  • Ирина Валерьевна Боровова - президент ВОО Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!";
  • Александр Валерьевич Петровский - заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по образовательной деятельности, заведующий хирургическим отделением № 15 (комбинированного лечения опухолей молочной железы), к.м.н.;
  • Евгений Наумович Имянитов - заведующий научным отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
  • Алексей Васильевич Березников - руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО Альфа-Страхование ОМС, д.м.н., доцент.

В рамках работы круглого стола запланировано обсудить проблему доступа пациентов и врачей к терапии онкологических заболеваний, которая на текущий момент не покрывается в полном объёме средствами Фонда ОМС, являясь зачастую единственной опцией лечения того или иного заболевания.

Справка

В обновленных методических рекомендациях сформулировано требование по формированию схем лекарственной терапии только в рамках перечня ЖНВЛП. Препараты вне этого списка закупаются в рамках первых двух уровней КСГ с минимальным уровнем финансирования, практически не покрывающими стоимость лекарственного препарата. При этом в соответствии с ФЗ 323 при оказании медицинской помощи врачи обязаны следовать клиническим рекомендациям, а каждый случай лечения онкологического пациента проходит экспертизу качества медицинской помощи. Кроме того, с 2019 года на территории РФ реализуется федеральная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", направленная на снижение показателей смертности от онкологических заболеваний. Таким образом, система лекарственного обеспечения и финансирования входит в противоречие с целями федеральной программы, а также не дает возможности врачам действовать без нарушения прав пациентов или риска закупки препарата в убыток.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 25 октября 2021 г. с 11.00 мск

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 24 октября 18.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников, ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую)информацию не допускается.

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