В России появился стандарт сбора цифрового следа в образовании

Стандарт сбора цифрового следа в образовании разработали и утвердили в Университете 2035. По словам разработчиков, цифровой след собирается через аудио- и видеозаписи Zoom-конференций, чат-логи, данные об активности в рамках проектной работы, реакции учащихся, взаимные оценки и пр. При формировании цифрового следа профессиональной и образовательной деятельности человека учитываются данные диагностики, образовательного содержания, процесса, индивидуального образовательного опыта, достижения, словом, тот багаж знаний, который человек собирает на протяжении всей жизни.

"Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования повышает качество и доступность образования, способствует совершенствованию образовательных технологий, появлению новых форм обучения... и доступа к ним широкого круга обучающихся с использованием сети интернет", - говорится в тексте стандарта.

Зачем вообще нужен цифровой след?

- Он позволит не только подтвердить сам факт получений компетенций, но и проанализировать уровень вовлеченности студента, школьника в сам процесс образования, а также понять, какой стиль учебы ему подходит больше. И самое главное - именно так можно определить, насколько эффективны образовательные программы, - рассказал директор направления "Развитие на основе данных" Университета 2035 Андрей Комиссаров.

Цифровые дипломы и аттестаты - тоже часть цифрового следа человека в образовании.

- В образовательной организации могут учиться десятки тысяч людей, и вручную анализировать специфику их обучения практически невозможно. Только анализ цифрового следа позволит обеспечить. Наиболее индивидуальный подход к каждому, - говорит Комиссаров. - Но для этого необходимо не только работать с цифровым следом, но и определять его качество, подходы к его обработке. Суть стандарта еще и в том, чтобы объяснить, как работать с цифровым следом, в каких ситуациях и для каких целей применять. Поэтому дополнением к стандарту идет методический веб интерфейс.