Новости

Россиянам рассказали об идеальном времени для оформления кредита 08:43
В России появился стандарт сбора цифрового следа в образовании 08:30
Почти две трети россиян хотят руководить 07:51
"Аэрофлот" вновь открыл продажу льготных билетов для жителей ДФО 07:15
На Сахалине в ДТП с бензовозом пострадали двое полицейских 06:34
В Эквадоре парусное судно ВМС Бразилии врезалось пешеходный в мост 06:30
В России впервые боевые роботы самостоятельно вышли на огневые позиции 06:16
Электроснабжение на Сахалине восстановят к вечеру 05:46
Сингапур открыл границы для привитых туристов из восьми стран 05:40
Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря 04:51
Режим ЧС объявлен в пяти районах Забайкалья после снегопада 04:35
США заявили о стремлении к диалогу с Северной Кореей 04:30
Метель нарушила авиасообщение на Чукотке 04:09
Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой" 03:52
В министерстве здравоохранения Иркутской области прошли обыски 03:14
Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19 03:10
Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек 02:45
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия 02:07
Пушков: НАТО лишилось возможности имитировать контакты с Россией 01:42
На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 00:42
В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану 00:26
Apple представила салфетку для экрана за 1990 рублей 00:01
Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде 18.10.2021
Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой 18.10.2021
Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла 18.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 08:30
Рубрика: Общество

В России появился стандарт сбора цифрового следа в образовании

Текст: Мария Агранович

Стандарт сбора цифрового следа в образовании разработали и утвердили в Университете 2035. По словам разработчиков, цифровой след собирается через аудио- и видеозаписи Zoom-конференций, чат-логи, данные об активности в рамках проектной работы, реакции учащихся, взаимные оценки и пр. При формировании цифрового следа профессиональной и образовательной деятельности человека учитываются данные диагностики, образовательного содержания, процесса, индивидуального образовательного опыта, достижения, словом, тот багаж знаний, который человек собирает на протяжении всей жизни.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Тренды образования в цифровую эпоху обсудили на ММСО-2021

"Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования повышает качество и доступность образования, способствует совершенствованию образовательных технологий, появлению новых форм обучения... и доступа к ним широкого круга обучающихся с использованием сети интернет", - говорится в тексте стандарта.

Зачем вообще нужен цифровой след?

- Он позволит не только подтвердить сам факт получений компетенций, но и проанализировать уровень вовлеченности студента, школьника в сам процесс образования, а также понять, какой стиль учебы ему подходит больше. И самое главное - именно так можно определить, насколько эффективны образовательные программы, - рассказал директор направления "Развитие на основе данных" Университета 2035 Андрей Комиссаров.

Цифровые дипломы и аттестаты - тоже часть цифрового следа человека в образовании.

- В образовательной организации могут учиться десятки тысяч людей, и вручную анализировать специфику их обучения практически невозможно. Только анализ цифрового следа позволит обеспечить. Наиболее индивидуальный подход к каждому, - говорит Комиссаров. - Но для этого необходимо не только работать с цифровым следом, но и определять его качество, подходы к его обработке. Суть стандарта еще и в том, чтобы объяснить, как работать с цифровым следом, в каких ситуациях и для каких целей применять. Поэтому дополнением к стандарту идет методический веб интерфейс.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия
Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря
Apple представила новые MacBook Pro
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает