В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов

В России создадут единый телекоммуникационный рейтинг регионов. Он позволит оптимизировать финансирование строительства телекоммуникационной инфраструктуры. Разработкой рейтинга в начале 2022 года займется научно-исследовательский институт радио, сообщает пресс-служба ФГУП НИИР.

Как следует из пресс-релиза, сейчас объем средств, необходимых для оснащения регионов оборудованием, рассчитывается исходя из их социально-экономического рейтинга. Однако этот рейтинг недостаточно коррелируется с готовностью регионов наладить для населения качественную связь.

"Ни в России, ни за рубежом нет единого установившегося методического обеспечения, который бы учитывал различные аспекты для оценки уровня развития инфраструктуры связи. Это не позволяет эффективно управлять развитием телекоммуникационной инфраструктуры в отдельных регионах", - пояснил гендиректор НИИР Олег Иванов.

НИИР предлагает решить эту проблему в три этапа. Сначала собрать показатели размера, географического положения и других особенностей региона. Затем сформировать региональные критерии. И уже на их основе разработать методический подход к формированию единого российского телекоммуникационного рейтинга регионов.

К концу 2022 года ФГУП НИИР уже планирует представить структуру и методический аппарат для определения нового рейтинга.