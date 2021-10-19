В России разработана тест-система для таргетной терапии рака

Молекулярно-генетические исследования (МГИ) сегодня становятся золотым стандартом для выбора терапии при многих видах онкозаболеваний. Они позволяют дифференцировать разные виды рака одного и того же органа и, соответственно, врач получает возможность подбирать лекарство прицельно, использовать именно тот препарат, который нужен пациенту.

С прошлого года, когда новый вид тестирования включили в программу ОМС, его прошли и получили наиболее эффективную терапию уже три тысячи пациентов. Но главное, российские ученые разработали (а Минздрав уже зарегистрировал к применению) нашу собственную систему, которая успешно конкурирует с очень дорогими зарубежными тестами.

Кто хотя бы немного следит за новостями онкологии, знает, что в последние несколько лет в этой области медицины случился настоящий революционный прорыв: для лечения рака все больше используется персонализированная таргетная терапия - когда пациент получает лекарство в соответствии с его индивидуальными особенностями. Это облегчает лечение и приводит к улучшению качества жизни пациента. На рынке появляется все больше таргетных препаратов, эффективных у больных формами рака, которые еще несколько лет назад лечению не поддавались. Однако чтобы назначить такие лекарства, нужно провести молекулярно-генетическое исследование. По оценкам, в таком тестировании ежегодно в нашей стране нуждаются около 200 тысяч пациентов. МГИ решают и другие проблемы: с их помощью можно оценить степень риска заболеть тем или иным видом рака и, соответственно, принять меры задолго до наступления болезни.

"В передовых онкологических учреждениях страны молекулярно-генетические и иммуно-гистохимические исследования выполняются уже много лет, и благодаря этому пациенты получают подходящие им таргетные препараты и препараты из группы ингибиторов иммунных контрольных точек. Но чтобы современное лечение было одинаково доступно и для пациентов в регионах, в последние годы мы активно продвигаем эту технологию по всей России, - пояснила "РГ" исполнительный директор Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), объединяющего онкологов всей страны, профессор Вера Карасева. - Нам удалось создать многофункциональную инфраструктуру - несколько современных лабораторий, которые выполняют такие сложные тесты и принимают биоматериалы пациентов из любой точки страны. А чтобы все это работало, был создан единый информационный портал, с помощью которого врач отправляет образцы, получает результат и, соответственно, назначает именно то лечение, которое показано пациенту на основании определения молекулярного профиля опухоли".

Проект стартовал, когда МГИ только пришли в нашу страну и еще не входили в ОМС. Все тесты были импортными, закупались за рубежом, и это, конечно, отражалось на стоимости лечения. Сейчас благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и федеральному проекту по борьбе с онкозаболеваниями ситуация изменилась: таргетная терапия стала гораздо доступнее.

Еще один шаг в развитии высокоточных молекулярно-генетических исследований в нашей стране был сделан год назад, когда была создана и зарегистрирована к медицинскому применению отечественная тест-система "Соло АВС". При ее разработке группа молодых ученых центра молекулярной онкологии "ОнкоАтлас" использовала самую современную технологию - секвенирование генов нового поколения (NGS). Этот метод раньше в нашей стране при работе с онкопациентами не применялся.

Генетические тесты помогают не только эффективно лечить онкозаболевания, но и оценить риски возникновения наследственных форм рака у здоровых

"Такое исследование на первый взгляд сложнее в использовании и требует особого оборудования для секвенирования генов. Но взамен на сложность по сравнению с привычными методами МГИ мы получаем намного более полную информацию об особенностях пациентов и определения слабых мест опухоли для назначения наиболее подходящих препаратов. Тест универсален, он позволяет увидеть генетические поломки, ассоциированные сразу с четырьмя видами рака: молочной железы, яичников, простаты и поджелудочной железы. Его преимущество в том, что он может выявить онкопациентов, которые раньше остались бы без эффективного лечения", - рассказал "РГ" руководитель "ОнкоАтласа" Владислав Милейко.

NGS-тест уже доказал на практике свое преимущество перед другими методами МГИ в Москве, Башкортостане, Санкт-Петербурге, Курской и Томской областях. Столица стала пилотным регионом, где были проведены испытания нового инструмента в сравнении с методом ПЦР. Генетические исследования пациентов с раком поджелудочной железы и раком предстательной железы выполнялись на базе знаменитой столичной онкобольницы N 62. По данным заведующей молекулярно-биологической лабораторией Ирины Демидовой, NGS-тест выявил редкие патогенные варианты у 10% пациентов в то время, как ПЦР не показал ни одного. В течение года по всей стране было исследовано уже около трех тысяч онкопациентов.

"Как ни странно, в генетике важен и этнический вопрос. У славян чаще накапливаются одни виды мутаций, которые уже хорошо изучены. У других народов - другие, но их еще предстоит детально исследовать. В нашей стране, где коктейль из наций, выходило - что все мутации перемешаны, и в результате ПЦР-тестирование только на частые мутации позволяло выявлять не более половины пациентов-носителей. То есть, по сути, в половине случаев тест не срабатывал", - пояснила Ирина Демидова.

Поэтому у российской команды и возникла идея: не "гоняться" за известными мутациями, а читать весь ген целиком, благодаря чему удается обнаружить даже редкие изменения в генах, связанные с онкологическими заболеваниями. Это позволит прицельно подбирать терапию.

По словам Милейко, появление новой тест-системы важно не только для лечения онкологических пациентов, но и для исследования здоровых людей на наследственные формы рака. Но для его широкого внедрения необходимо сделать очень много. Прежде всего подготовить кадры, причем по всей технологической цепочке - от грамотного забора биоматериала опухоли (сейчас качество образцов опухоли зачастую не соответствует никаким стандартам), собственно проведения тестов и до их расшифровки.

Что касается оценки рисков развития онкологических заболеваний, тут возникает вопрос: ну хорошо, мы будем знать, что у человека разовьется рак, а что дальше? Как защититься? Резать по живому и пока здоровому? Или заранее знать о себе чуть больше, чтобы встать на учет к врачу и проходить ежегодное обследование?

"Я убежден, что об онкологических рисках лучше знать заранее, - говорит Владислав Милейко. - Приведу результаты небольшого исследования, проведенного в Израиле. Там сравнили истории болезни пациенток с РМЖ - одна группа была протестирована с помощью МГИ уже после поставленного диагноза, а во второй были пациентки, которые узнали о том, что у них есть мутация, до того, как был диагностирован рак. Так вот в той группе, в которой узнали о высоком риске развития рака раньше - в итоге качество жизни пациенток было выше. Они занялись собой. Они раньше начинали лечение. И оно было щадящим. Среди них оказалось меньше женщин, у которых болезнь дошла до стадии с метастазами. Да, они жили, глядя в лицо опасности, но в итоге смогли получить лечение с лучшим результатом. По сути, рак - такое же хроническое заболевание, как и все остальные. И нет ничего страшного в его профилактике, чтобы жить долго и счастливо".