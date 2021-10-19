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19.10.2021 16:50
Рубрика: Власть

В России снизилось количество убийств

Текст: Михаил Фалалеев

МВД России опубликовало статистику состояния преступности за девять месяцев этого года. В ведомстве особо делают акцент на снижение особо опасных преступлений. Так, убийств и покушений на убийство стало меньше - на 7,1 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 12,1 процента, разбоев - на 18,5 процента, грабежей - на 19,1 процента, краж - на 1,6 процента. При этом в МВД обратили внимание на резкое уменьшение количества уличных преступлений, на которые всегда жаловались граждане. Теперь в парках, скверах и на улицах стало намного безопаснее.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Действительно, скачок снижения уличной преступности по некоторым показателям произошел весьма заметный - почти на четверть. Например, количество уличных грабежей уменьшилось грабежей - на 23,8 процента, разбойных нападений - на 19,1 процента, краж - на 5 процентов. е корреспондента "РГ" в правоохранительных органах считают, что произошло это благодаря программе "Безопасный город", когда картинки с видеокамер напрямую транслируются на мониторы "Дежурных частей" и мобильных патрулей. Преступников зачастую ловят, так сказать, по горячим следам. Многие не успевают даже сбежать с места преступления. Кстати, эта система спасает жизнь жертвам преступления - пострадавшим от разбойного нападения тут же вызывается "скорая помощь".

Радостная весть для владельцев машин - заметно снизилось количество угонов и краж автомобилей. Как утверждают в МВД, в январе-сентябре хищений транспортных средств стало меньше на 25,4 процента, угонов - на 14,8 процента. А квартирных краж стало меньше на 17,5 процента. Эксперты связывают это с коронавирусом - люди стали чаще оставаться дома, "домушникам" не так уж легко найти пустующую квартиру. Что удивительно, находясь на карантине, люди почему-то стали меньше пить, дебоширить и при этом калечить и убивать друг друга. В МВД констатируют снижение уровня преступности на бытовой почве на 5,9 процента.

Да и подростки, судя по статистике, стали вести себя приличнее. Преступлений, которые они совершили, стало меньше на 16,1 процента. Уменьшилось и число так называемых "пьяных" и " по наркодури" совершенных преступлений - почти на 10 процентов.

Но вот парадокс: общее снижение количества всех по совокупности преступлений по статистике оказалось до смешного мало - всего на 1,2 процента. Почему? Оказывается, весь "положительный" процент съели преступления в Интернете. Темп всего роста количества зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологи, всего лишь замедлился, но никуда не делся. Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7 процента, то за девять месяцев 2021 года - на 11 процентов.

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