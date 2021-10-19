В России впервые боевые роботы самостоятельно вышли на огневые позиции

Российские беспилотные робототехнические платформы "Маркер" прошли полигонные испытания на огневом рубеже без участия человека. Боевые роботы с искусственным интеллектом самостоятельно действовали в автономной группе, выходили на огневые позиции и распределяли цели.

Как сообщают РИА Новости, в тестировании принимали участие пять ударных роботов "Маркер". Из них три машины были на колесном шасси и две на гусеничном. С помощью аппаратуры наблюдения и технического зрения дроны провели разведку местности и оценку обстановку.

"Роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями", - сообщает информагентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В перспективе автономные группы роботов "Маркер" планируется испытать во взаимодействии с воздушными беспилотниками.

Напомним, что презентация гусеничной платформы "Маркер" состоялась в 2018 году. На данный момент "Маркеры" вооружены пулеметами и гранатометами, оснащены средствами технической разведки, оптическими и радиолокационными приборами. В сентябре роботы "Маркер" без участия операторов за 5 часов 41 минуту проделали 100-километровый марш по пересеченной местности. Нейросеть самостоятельно построила трехмерную карту местности и выбирала оптимальный маршрут.