В Россию пришел мощный смартфон Xiaomi дешевле 30 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro, которые позиционируются как "киноплощадка на ладони".

Кроме того, в нашу страну приходит смартфон Mi Lite 5G NE - просто аппарат с продвинутыми функциями из верхнего ценового сегмента.

Xiaomi 11T и 11T Pro оснащены основным объективом с сенсором на 109 Мп, физический размер пикселя составляет 0,7 мкм. Девять соседних пикселей могут объединяться в один для снижения цифрового шума, также поддерживается оптическая стабилизация, относительное отверстие - f/1.75.

Xiaomi 11T и 11T Pro. Фото: Xiaomi

Также основная камера включает в себя ультраширокоугольный объектив (с углом обзора 120 градусов и сенсором на 8 Мп) и макрокамеру с разрешением 5 Мп и минимальным расстоянием до объекта 3 сантиметров.

Возможности видеосъемки подразумевают создание роликов в разрешении 8K и расширенным динамическим диапазоном HDR10+. Поддерживаются ночной таймлапс, функции "Остановка времени "и "Магический зум". Кроме того, при съемке видео работает так называемый аудиозум.

Xiaomi 11T и 11T Pro оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями с разрешением FullHD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц (частота дискретизации составляет 480 Гц), динамическим диапазоном HDR10+ и пиковой яркостью 1000 нит.

Отличия флагманских моделей следующие: Xiaomi 11T Pro использует процессор Snapdragon 888 и поддерживает зарядку на мощности до 120 Вт, а Xiaomi 11T работает на чипе MediaTek Dimensity 1200 Ultra и заряжается на максимальной мощности 67 Вт (зарядные устройства в комплекте). Емкость аккумулятора обеих моделей - 5000 мАч.

Также Xiaomi 11T и 11T Pro оснащены модулем NFC, стереодинамиками Dolby Atmos и сканером отпечатка пальца, заявлена поддержка Wi-Fi 6 и 5G.

Более бюджетный Xiaomi 11 Lite 5G NE имеет 6,55-дюймовый экран FullHD+ 90 Гц с частотой дискретизации 240 Гц и поддержкой HDR10+, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G.

Xiaomi 11 Lite 5G NE. Фото: Xiaomi

Основная камера Xiaomi 11 Lite 5G NE имеет разрешение 64 Мп, ультраширокого модуля - 8 Мп, телемакро - 5 Мп, оптическая стабилизация не заявлена. Поддерживаются NFC, разблокировка по отпечатку пальца, 5G и Wi-Fi 6, смартфон оснащен стереодинамиками. Аккумулятор емкостью 4250 мАч поддерживает быструю зарядку на мощности 33 Вт.

Все три смартфона работают под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11.

Модели Xiaomi 11T и 11T Pro будут доступны в трех цветах: метеоритный серый, небесный голубой и лунный белый. Цветовая палитра Xiaomi 11 Lite 5G NE разнообразнее: трюфельный черный, мармеладно-голубой, персиково-розовый и снежный белый.

Теперь о ценах.

Xiaomi 11T (предзаказы с 22 октября, старта продаж 5 ноября):

- 8/128 Гб - 44990 рублей

- 8/256 Гб - 49990 рублей

Xiaomi 11T Pro (предзаказы с 22 октября, старта продаж 5 ноября):

- 8/128 Гб - 53990 рублей

- 12/256 Гб - 59990 рублей

Xiaomi 11 Lite 5G NE (предзаказ с 21 октября, старт продаж 28 октября):

- 6/128 Гб - 29990 рублей

- 8/128 Гб - 34990 рублей