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19.10.2021 23:04
Рубрика: Общество

В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян

Текст: Елена Манукиян

Росстат планирует собрать полную и объективную информацию о финансовом положении россиян. Планируется, что новые данные помогут сделать более эффективной и адресной государственную социальную помощь, рассказали "Российской газете" в ведомстве.

Фото: РИА Новости
Началась Всероссийская перепись населения

Заявка на проведение научного исследования размещена на портале госзакупок.

"Цель исследования в расширении и повышении статистической надежности информации, используемой при планировании и оценке эффективности мер государственной социальной политики, направленной на борьбу с бедностью и повышение адресной социальной политики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в Росстате, сегодня меняются виды социальной помощи, структура общества, подходы государства к мерам поддержки граждан.

В рамках исследования должна быть собрана подробная информация о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки: многодетных семьях, инвалидах, пенсионерах, студенческих домохозяйствах. По его итогам также появится единая модель выборки для разных исследований. Сейчас каждый раз приходится ее формировать заново, что довольно затратно. Также Росстату нужны данные долгих наблюдений за домохозяйствами, чтобы получить дополнительный эффект сравнения. Помимо этого, ведомству необходимо оценить значимость мер поддержки, которые россияне получают в натуральной форме.

"Мы в структуре доходов граждан хорошо видим социальные выплаты, те меры поддержки, которые государство предоставляет гражданам в денежной форме. Но есть еще помощь в натуральной форме. Например, молочная кухня для молодых мам или средства технической реабилитации для инвалидов", - подчеркнули в пресс-службе.

Научная работа также должна дать заключение тому, как учитывать в структуре доходов россиян финансовые активы. Для этого потребуется изучить и обобщить международную практику.

Общество Соцсфера Демография Экономика Пенсии и пособия Правительство Минэкономразвития Росстат

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