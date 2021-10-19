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19.10.2021 19:40
Рубрика: Власть

В Сети появились фальшивые сайты для "записи" к нотариусу

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Подозрительная тенденция: в Сети появились фальшивые сайты, записывающие на прием к нотариусу. Никаких поддельных нотариальных контор: людям обещают визит к настоящим нотариусам. Только самих нотариусов даже не предупреждают, что к ним сейчас кто-то придет. Поэтому встречи обычно начинаются с удивленных вопросов с обеих сторон.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Денег за запись сайты-обманщики не просят. Но подвох есть. Эксперты уверены, что таким нехитрым способом мошенники собирают персональные данные граждан. Ведь в ходе записи людей просят прислать личные документы.

Фото: Наталья Селиверстова \ РИА Новости
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Так, по словам экспертов, активную работу ведет некий сомнительный агрегатор, который предлагает записаться к нотариусам Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Он предусматривает услугу по подбору специалиста, позволяет выбрать удобный район, время, а также осуществляет предварительный прием документов - якобы для удобства клиента и сокращения временных затрат. На деле же нотариусы могут и не получать информацию о том, что кто-то хочет к ним записаться. Как не получают они и документы, загруженные пользователями на сомнительный сайт.

На сайте, который якобы осуществляет запись к нотариусу, указано, что он не относится к системе нотариата, отсутствуют сведения о его владельцах и какая-либо контактная информация. То есть не представляется возможным установить, кому он принадлежит и кто осуществляет сбор персональных данных граждан и документов, которые имеют юридическую значимость.

Как отмечает нотариус города Москвы Александр Сагин, "такие сервисы к настоящим нотариусам, Федеральной нотариальной палате, Московской городской нотариальной палате и нотариату нашей страны в целом отношения не имеют никакого. Я и мои коллеги с удивлением обнаружили свои фамилии на таком ресурсе. Более того, мы провели проверку, попытавшись записаться через агрегатор на прием в мою же контору. Информация, внесенная в графы на сайте, то есть персональные данные, конечно же, попали не ко мне или моим сотрудникам, а к каким-то неустановленным лицам".

Какие мошеннические схемы возможно провернуть, имея на руках, скажем, сканы вашего паспорта и документы на квартиру, легко догадаться. СМИ постоянно рассказывают о новых случаях, когда владельцы квартиры случайно узнают о том, что их недвижимость сменила собственника, когда в квитанции изменяется фамилия или в дверь стучат новые хозяева жилья.

Нетрудно представить, что могут сделать аферисты, получив сканы паспорта и документов на жилье

Ни Федеральная нотариальная палата, ни Московская городская нотариальная палата не наделяли полномочиями по организации записи к нотариусам сторонние организации. Поэтому граждан призывают быть бдительными и осторожными.

Власть Право Личные документы

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