В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН

Во время выступления в парламенте Анголы 18 октября Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, которые одержали победу во Второй мировой войне.
"Он (Эрдоган - прим. "РГ") пытается сейчас, в мирное время, переделать систему мировой безопасности. А кто будет определять, какая страна имеет право на особые полномочия в Совете Безопасности ООН, а какая нет? Я думаю, это очень сложный вопрос, вот так расшатывать систему мировой безопасности - дело очень опасное", - сказал Джабаров ТАСС.
Сенатор напомнил, что сформировавшие Совет Безопасности ООН страны до этого победили нацизм.
"И Совбез в его нынешнем формате прекрасно отвечает тем задачам, которые были возложены на него с самого начала, - продолжил политик. - Что касается господина Эрдогана, я, честно говоря, не очень припоминаю те действия, в том числе Турции и других стран, которые привели бы к миру в последние десятилетия".
По его мнению, прежде чем критиковать нынешнюю систему безопасности, нужно подумать, "как это перестроить, чтобы не навредить всей системе мира".
Напомним, Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совбез ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных: Китая, России, Великобритании, США и Франции.