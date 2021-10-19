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19.10.2021 12:49
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН

Текст: Дмитрий Гончарук
Попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поставить под сомнение систему мировой безопасности после Второй мировой войны опасны для ее устойчивости, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP
Фото: Ozan KOSE / AFP

Во время выступления в парламенте Анголы 18 октября Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, которые одержали победу во Второй мировой войне.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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"Он (Эрдоган - прим. "РГ") пытается сейчас, в мирное время, переделать систему мировой безопасности. А кто будет определять, какая страна имеет право на особые полномочия в Совете Безопасности ООН, а какая нет? Я думаю, это очень сложный вопрос, вот так расшатывать систему мировой безопасности - дело очень опасное", - сказал Джабаров ТАСС.

Сенатор напомнил, что сформировавшие Совет Безопасности ООН страны до этого победили нацизм.

"И Совбез в его нынешнем формате прекрасно отвечает тем задачам, которые были возложены на него с самого начала, - продолжил политик. - Что касается господина Эрдогана, я, честно говоря, не очень припоминаю те действия, в том числе Турции и других стран, которые привели бы к миру в последние десятилетия".

По его мнению, прежде чем критиковать нынешнюю систему безопасности, нужно подумать, "как это перестроить, чтобы не навредить всей системе мира".

Напомним, Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совбез ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных: Китая, России, Великобритании, США и Франции.

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