В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану

Новым специальным представителем Соединенных Штатов по Афганистану станет Томас Уэст. Он работал заместителем прежнего спецпредставителя Залмая Халилзада, который ранее покинул свой пост.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Поскольку Халилзад ушел с поста, я выражаю благодарность за десятилетия его работы в интересах американского народа", - заявил Блинкен, которого цитирует РИА Новости.

Отметим, что причины отставки Халилзада не называются.

Ранее стало известно, что США отказались принять участие в "московском формате" по Афганистану из-за сложностей в логистике.

"Тройка плюс" - конструктивный, эффективный форум. Мы ждем работы в рамках этого форума, но мы не в той позиции, чтобы участвовать на этой неделе", - сообщил представитель госдепа Нед Прайс.