В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начались торги первым биржевым инвестиционным фондом (ETF), основанном на биткоин-фьючерсах, передает MarketWatch. Компания ProShares представила их под тикером BITO, фонд называется Bitcoin Strategy ETF.

В моменте курс биткоина поднимался выше 63 тысяч долларов на фоне начала торгов фьючерсами. Объем торгов в начале сессии превышал 280 млн долларов. По состоянию на 22.10 мск, биткоин подорожал на 3,75% - до 63 584 доллара, следует из данных CoinDesk.

Компания ProShares стала первой получившей одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткоин-ETF. Как писала ранее "РГ", открытие торгов в перспективе может привлечь инвестиции физических лиц в США в биткоин-фьючерсы и будет не столь рискованным, как прямые вложения в криптовалюту.