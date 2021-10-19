В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту

В штате Техас (округ Уоллер) потерпел крушение американский трехдвигательный турбореактивный самолет McDonnell Douglas DC.

Сообщается, что самолет не смог набрать высоту, выехал за ограждение на пересеченную местность и разбился.

По предварительным данным CNN, на борту лайнера был 21 человек, все успели эвакуироваться. Травму получил один человек.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Справка

DC-10 был создан как замена самолету Douglas DC-8 на дальнемагистральных рейсах. Первый полет состоялся 29 августа 1970 года, а 5 августа 1971 года его ввела в эксплуатацию авиакомпания American Airlines.