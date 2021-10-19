Вакцинация от COVID на 88% сократила показатели госпитализации в Сан-Паулу

На пике пандемии в апреле этого года в больницы Сан-Паулу поступали в среднем более 500 больных COVID-19 в день. В сентябре этот показатель уже составлял 59 человек в сутки. В префектуре не сомневаются, что снижению заболеваемости коронавирусом способствовала интенсивная кампания по вакцинации населения.

Муниципальный секретариат здравоохранения Сан-Паулу опубликовал анализ статистических данных по госпитализации больных коронавирусом с 8 по 28 сентября. За 20 дней в больницы города поступили 1 187 человек. За тот же период в апреле медицинская помощь в стационаре потребовалась более 10 тыс. бразильцев.

"Кривая госпитализации начала снижаться с июня. Этот период совпал с активизацией кампании по вакцинации", - отметила исполнительный секретарь национальной политики больничного обслуживания по Сан-Паулу Мариланди Марколин, чьи слова приводит портал G1.

Заметно снизилось и количество больных с тяжелым течением заболевания, в особенности тех, кому потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Сан-Паулу является одним из лидеров по количеству привитых от коронавируса в Бразилии. На сегодняшний день здесь почти 90% взрослого населения полностью прошли курс вакцинации, в то время как этот показатель по всей Бразилии составляет порядка 65%.

По данным министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки в Бразилии выявлено около 7,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Жертвами вируса стали 183 человека. Для сравнения, в середине апреля коронавирусом ежедневно заражались более 70 тыс. человек, около 3 тыс. бразильцев погибали от вызываемых им осложнений.