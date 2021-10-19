ВАЗ поднял цены и отправил часть производств в простой

Автоваз с 18 октября в шестой раз за год повысил расценки на всю свою продукцию. Последний рост цен до этого был первого сентября.

Минимально - на девять тысяч рублей - в цене прибавила Granta, теперь она стоит от 559,9 тысячи рублей. На десять выросла стоимость трехдверной Niva Legend и кроссовера XRay Cross. На 11 тысяч переписали ценник Niva Travel (от 831 900 рублей), а на 12 тысяч - Largus и Vesta - от 795 900 рублей и 780 900 рублей соответственно. Максимально же - на 20 тысяч рублей - выросла цена пятидверной Niva Legend, теперь она стоит от 747,9 тысячи рублей в базовой комплектации.

В то же время с 18 октября некоторые линии на АВТОВАЗе из-за проблем с поставками компонентов остановились. Линия B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero) не будет работать с 18 по 20 октября. Линия, на которой делают семейство автомобилей Lada Granta, простоит без работы с 18 по 19 октября. Производство Lada Niva Travel и Niva Legend продолжится в обычном режиме.

Напомним, по итогам сентября вазовский бестселлер Lada Granta не вошла даже в пятерку самых продаваемых моделей на российском рынке, хотя обычно этот список возглавляла. Дилеры реализовали 3886 автомобилей - на 8602 меньше, чем в сентябре прошлого года. На объемах продаж сказался дефицит автомобилей в шоу-румах, возникший из-за сбоя поставок компонентов, а также длительные сроки ожидания машин под заказ. Сложности с поставками компонентов сохранятся минимум до середины 2022 года.