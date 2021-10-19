Врач заявил о росте случаев "желудочного ковида" у детей в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил об увеличении числа случаев "желудочного ковида" с тошнотой и диареей среди россиян. Все чаще симптомы, связанные с расстройством пищеварительной системы, наблюдаются у детей. Изменения в течении болезни, по словам эксперта, связанны с распространением штамма "дельта".

Болибок отметил, что это не отдельное заболевание, а вариант течения COVID-19 у разных пациентов. "В последнее время участились такие случаи. Они характерны для "дельта"-штамма у детей - желудочно-кишечная форма течения", - рассказал врач "Ленте.ру".

Он также уточнил, что для более точного выявления инфекции у пациентов в Китае стали брать ректальные мазки. В России и странах Европы такой способ пока не применяется.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант "дельта" составляет почти 70 процентов среди выявленных случаев COVID-19 в России. При этом медики отмечают, что заразившиеся этим штаммом болеют дольше. Кроме того, отмечается, что самая уязвимая перед "дельта"-штаммом категория граждан - это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.