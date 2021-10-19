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Вышел англоязычный трейлер марвеловского сериала "Хит Манки"

Новости
    19.10.2021, 13:49
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Стриминговый сервис Hulu на своем YouTube-канале показал первый ролик мультипликационного сериала "Хит Манки" (Hit Monkey). Он выйдет в эфир 17 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе сюжета - персонаж комиксов Marvel. В ролике нам показывают историю героя - японская макака становится охотником на плохих людей после того, как неизвестный убийца был ранен в заснеженном лесу, а стая обезьян ему помогла. Макака многому научилась у человека, но позднее его все же убили неизвестные, а сородичи изгнали обезьяну из стаи за странности. Человек в виде временами надоедливого призрака является к обезьяне и дает разнообразные советы.

Сценаристы: Джош Гордон, Уилл Спек. Роли озвучивали Оливия Манн ("Вайолет", "Любовь. Свадьба. Повтор", "Хищник"), Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), Элли Маки.

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