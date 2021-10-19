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Рубрика: Экономика

За нарушение авторских прав в ТПП предлагают конфисковывать имущество

Текст: Татьяна Панина
Торгово-промышленная палата РФ в год сопровождает около 100 законопроектов. По каким направлениям она будет работать с новым составом Госдумы, "Российской газете" рассказал президент ТПП Сергей Катырин:
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

- Безусловно, мы не можем обойти стороной проблему поддержки малого бизнеса. У нас достаточно много предложений в этой части, которые мы планируем продвигать. Например, точечное расширение возможностей для применения налога на профессиональный доход.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Считаем, что самозанятым, оказывающим услуги населению, необходимо дать возможность реализовывать сопутствующую продукцию, которую они сами не производят. Например, обувному мастеру реализовывать средства по уходу за обувью. Сейчас для этого ему приходится совмещать несколько режимов налогообложения - приобретать патент на реализацию и платить налог на профессиональный доход.

На повестке дня также законодательство в области туристической деятельности. Эксперты палаты принимают активное участие в рабочей группе Ростуризма по подготовке проекта нового федерального закона "О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации". Его внесение в Госдуму ожидается до конца этого года.

Мы считаем, что в новом законе необходимо закрепить ряд важных моментов. Например, объединить фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма и финансовое обеспечение ответственности туроператора. Это позволит более эффективно распоряжаться финансовыми ресурсами, даст больше гарантий туристам и позволит не изымать полностью эти средства из оборота.

Кроме того, предлагаем в новом законе закрепить те правила, которые уже установлены постановлением Правительства РФ (от 20.07.2020 № 1073 - прим. "РГ"). Утвердить сроки и условия возврата денег или предоставления равнозначного туристического продукта в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или эпидемий.

Палата также участвует в разработке реформы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), которая проходит на площадке Госдумы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В частности, мы будем предлагать депутатам в проекте нового КоАП закрепить возможность заменять административное наказание для бизнеса в виде штрафа на предупреждение.

Будем предлагать доработать нормы и усилить ответственность за нарушение авторских, смежных и патентных прав, пересмотрев в сторону увеличения размер штрафных санкций и добавив конфискацию. А также ввести наказание за повторные нарушения.

Конечно, это лишь малая часть наших инициатив, которые мы планируем представить вновь избранным депутатам. Рассчитываю на взаимную продуктивную работу и конструктивный диалог с Госдумой.

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