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19.10.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Жительницу столицы не выпустили за границу из-за долга в шесть копеек

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Жительница Москвы Анна Д. не смогла улететь по деловой визе в США из-за долга в 6 (шесть!) копеек. Эту астрономическую сумму она недоплатила, погашая транспортный налог. В итоге - зависла в списках невыездных.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Как рассказала СМИ сама Анна, перед поездкой она проверила налоговую задолженность в мобильном приложении госуслуг и на сайте nalog.ru. Везде стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. Однако на паспортном контроле ее остановили. Выяснилось: она не зря волновалась, так как действительно находится в стоп-листе.

Скорее всего, проблема в том, что женщина искала не там. В открытом доступе списки невыездных не публикуются. Однако перед дальней поездкой надо прежде всего заглянуть в банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России. Тогда станет ясно, есть на вас дело у приставов или нет. Если есть, это еще не значит, что вам включили красный свет на границе. Но это повод выходить на контакт с приставами и выяснять обстановку.

Женщина погасила долг не полностью: оставалось всего шесть копеек. Но по закону ограничение на выезд снимается после полной оплаты долга. Так что красный свет на границе остался гореть

В данном случае поиск по базе показал: да, у женщины и вправду есть долг, и он действительно составляет 6 копеек. Это недоимка по транспортному налогу, взысканная судебным приказом. То есть по упрощенной процедуре. Как не раз писала "РГ", особенность судебных приказов в том, что зачастую гражданин узнает о них задним числом. Например, когда деньги уже списаны с карты. Хотя в теории человека должны уведомлять еще в момент вынесения приказа.

Однако казус в том, что при маленьких, а тем более, микроскопических долгах, закрывать границу нельзя. "Действующее законодательство устанавливает минимальный порог задолженности, позволяющий приставу-исполнителю ввести временные ограничения на выезд должника из России, - пояснил советник Федеральной палаты адвокатов РФ Глеб Шумилов. - По требованиям, вытекающим из алиментных правоотношений, - 10 тысяч рублей, по иным требованиям - от 30 тысяч рублей и более".

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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В свою очередь, в ФССП рассказали, что изначально сумма была выше. "Гражданка была надлежащими образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и применении в отношении нее ограничительной меры, - сообщили в ведомстве. - В результате должником задолженность была погашена частично".

Но по закону, поясняют приставы, постановление об отмене временного ограничения на выезд выносится только в случае полного исполнения должником требований. Иными словами, казус вышел из-за того, что должница не закрыла счет полностью. Возможно - просчиталась. Но из-за этого красный свет остался гореть.

Если же пристав незаконно ограничил выезд или не вычеркнул вовремя человека из стоп-листа, то, как подчеркивает советник ФПА РФ, у гражданина возникает право на обращение в суд.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Право Финансовое право

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