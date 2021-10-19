Астрономы впервые получили звуки, записанные на Марсе

Марсоход Perseverance прислал на Землю почти пятичасовую звуковую запись, сделанную в ходе этой исследовательской миссии на Марсе. Впервые ученые и инженеры получили возможность не только увидеть, но услышать то, что происходит на поверхности Красной планеты.

Как сообщается на сайте американского космического агентства NASA, сделать запись удалось благодаря двум сверхчувствительным микрофонам, установленным на борту марсохода Perseverance.

Она длится почти пять часов. Запись зафиксировала звуки порывов марсианского ветра, а также звуки, которые издает сам ровер при своем движении, включая мерное гудение его двигателей и шорох колес о марсианскую поверхность. Ученые уверяют, что присланные на Землю звуки позволят по-новому взглянуть на Красную планету.

"Вы как будто действительно находитесь там, - делится впечатлениями от прослушанной записи соавтор исследования Батист Шид, планетолог из Франции. - Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать. Я думаю, что подобные микрофоны будут важным активом не только для будущего изучения Марса, но и всей науки о Солнечной системе".

К слову, Perseverance - первый космический аппарат, обладающий возможностью записывать звук непосредственно на Красной планете. Для этого он был оборудован двумя устройствами. Один микрофон находится сбоку от шасси марсохода, а второй закреплен на его мачте. Последний дополняет лазерный инструмент SuperCam.

Сообщается, что корпусный микрофон был предоставлен Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, а инструмент SuperCam и его микрофон были предоставлены Лос-Аламосской национальной лабораторией (LANL) в Нью-Мексико и консорциумом французских исследовательских лабораторий под эгидой Национального центра CNES.

SuperCam предназначен для изучения почвы и камней. Он буквально испаряет их при помощи лазера, а затем отбирает пробы образовавшегося пара и анализирует их химический состав. Мачтовый микрофон записывает звуки этих лазерных выстрелов. Поскольку SuperCam излучает до сотен импульсов на каждую цель, коллекция звуков набралась внушительная: микрофон записал звуки уже более 25 тысяч лазерных выстрелов.

Каждый из этих звуков является уникальным. Поэтому их детальный анализ позволяет ученым судить об изменениях в атмосфере Красной планеты. Как известно, звук в виде волн распространяется в воздухе, создавая определенную турбулентность. В данном случае микрофон SuperCam, как говорят в миссии, идеально расположен на мачте для мониторинга "микротурбулентности" - минутных колебаний в воздухе.

Полученные данные ученые затем сопоставляют с данными специальных датчиков ветра, которыми также оснащен марсоход. Они являются частью набора атмосферных инструментов под названием MEDA. Датчики MEDA измеряют скорость, давление и температуру ветра один-два раза в секунду, причем один цикл замеров достигает двух часов.

В этом отношении микрофон SuperCam обладает определенным преимуществом, так как он способен получать аналогичную информацию со скоростью 20 тысяч раз в секунду, затрачивая на замеры всего несколько минут.

"Это похоже на сравнение увеличительного стекла с микроскопом со 100-кратным увеличением, - говорит член миссии Хосе Родригес-Манфреди из Испании. - С точки зрения метеоролога, каждая деталь дополняет друг друга".

Микрофон также позволяет исследовать, как именно звук распространяется на Марсе. Атмосфера Красной планеты намного менее плотная, чем у Земли. Поэтому ученые предполагали, что особенно высокие звуки будет трудно услышать. Однако полученные записи доказали, что это не так. Кроме того, они уже помогли установить, что звук на Марсе распространяется намного дальше, чем считалось до сих пор.