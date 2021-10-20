Активность морских пиратов в этом году стала самой низкой за 27 лет

По итогам девяти месяцев 2021 года активность морских пиратов по всему миру оказалась самой низкой за последние 27 лет, об этом говорится в новом отчете Международного морского бюро Международной торговой палаты (IMB ICC).

Всего в 2021 году зафиксировано 97 случаев нападения на суда, в их числе - проникновение злоумышленников на борт 85 кораблей, девять попыток нападения, два судна было обстреляно и одно захвачено. В результате нападений 51 член экипажа был похищен, восемь взяты в заложники, пятерым угрожали, трое получили ранения, два человека подверглись нападению, один был убит.

В 2020 году за девять месяцев было 132 пиратских нападения.

В частности, почти вдвое меньше случаев пиратства зафиксировано в Гвинейском заливе, в 2020 году их было 46, в нынешнем - 28. Также меньше нападений стало в водах Индонезии (в прошлом году там за девять месяцев произошло 23 случая пиратства, в этом - шесть незначительных инцидентов).

При этом выросло число нападений в Сингапурском проливе с 15 в 2020 году до 20 в нынешнем, а также - в Перу, там отмечается всплеск нападений на суда, 15 случаев за девять месяцев 2021-го - это наивысший показатель с 1991 года.

Как считают аналитики IMB, снижение числа пиратских нападений в Гвинейском заливе и в водах Индонезии стало возможным в результате усиления безопасности на море и мер координации реагирования, принятых региональными и национальными властями.