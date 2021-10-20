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Рубрика: В мире

Почему США все больше охватывают идеалы марксизма и социализма

Все больше американцев разделяют марксистские и социалистические идеи и даже поддерживают демонтаж капиталистической системы. И это не цитата из архивов Коминтерна - таковы, как пишет The Washington Times, результаты исследования, проведенного Христианским университетом Аризоны.

Социологи выяснили, что "каждый третий поддерживает с десяток идей марксизма", например, в том, что касается религии, отказа от традиционной морали. Более четверти (27 процентов) опрошенных критически относятся к краеугольному для Америки институту частной собственности, считая, что он ведет к экономической несправедливости и вредит обществу. Особенно это касается молодежи. А расовые лозунги марксистов активно используются движением Black Lives Matter.

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Результаты исследования на первый взгляд могут казаться абсурдными, ведь если эти идеи столь популярны в США, то логично предположить, что на выборах политики-социалисты получали бы заметную поддержку. На деле отчасти так и происходит, но это тот случай, когда название имеет значение.

Американцы могут разделять идеи, не подозревая, к какому течению они относятся, но сами слова "марксизм", "коммунизм" и "социализм" со времен "холодной войны" остаются едва ли не ругательством. В США для политика открыто называть себя марксистом или социалистом - прямой путь в никуда. "Американцы не хотят, чтобы их считали марксистами, но они не знают принципов марксизма, и по незнанию поддерживают их, - поясняют исследователи. - Примерно 10 процентов американцев срослись с марксистскими идеями и ежедневно исходят из них при принятии решений, но только 1 процент называют марксизм своим мировоззрением". "Американцы не привержены конкретному мировоззрению, их привлекают разные взгляды, соответствующие их личным интересам в данный момент", - считает глава группы социологов Джордж Барна.

Тем не менее политики, поддерживающие социалистические по своей сути идеи, есть в Америке. И они получают все большую поддержку электората. Ядро американских социалистов ныне сформировалось в лице прогрессивного крыла Демократической партии. Если лет пять назад из политиков такого рода год назад на слуху был разве что чудаковатый сенатор от Вермонта Берни Сандерс, то сейчас это целая плеяда конгрессменов, чьи идеи материализуются в законодательстве. Противостояние центристов и "леваков" - одно из самых интересных действ в сегодняшней внутренней политике США. Например, сейчас идет обсуждение триллионных пакетов о модернизации инфраструктуры страны и об увеличении соцрасходов. И по нескольким позициям президент-демократ Джозеф Байден встал на сторону "левых", которых конкуренты и называют социалистами.

"Это заметный политический сдвиг, - считает профессор Христианского университета Аризоны Трейси Мансил. - У нас бывали вспышки социализма в XX веке, но это похоже на поворотный момент". На эту тенденцию указывали и другие опросы. Социологи YouGov выявили, что 26 процентов американцев поддерживают "постепенный демонтаж капиталистической системы для ее замены на более социалистическую".

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