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Аналитики назвали самые популярные бренды у хакеров

Текст:   Иван Черноусов
20.10.2021,  
17:03
Самым популярным брендом в третьем квартале этого года у хакеров является Microsoft, сообщили аналитики Check Point. Название IТ-гиганта упоминается в 29% всех фишинговых атак по всему миру.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечают авторы исследования, количество упоминаний снизилось по сравнению со вторым кварталом 2021 года, когда Microsoft использовали в 45% всех фишинговых атак. На втором месте находится Amazon, так как в преддверии праздников люди покупают подарки в интернете, и киберпреступники стремятся этим воспользоваться.

На третьем месте находится DHL с долей 9%, на четвертом - BestBuy, а замыкает пятерку Google. WhatsApp занимает ли шестое место, а Facebook - десятое.

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