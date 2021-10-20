Аналитики назвали самые популярные бренды у хакеров

Самым популярным брендом в третьем квартале этого года у хакеров является Microsoft, сообщили аналитики Check Point. Название IТ-гиганта упоминается в 29% всех фишинговых атак по всему миру.

Как отмечают авторы исследования, количество упоминаний снизилось по сравнению со вторым кварталом 2021 года, когда Microsoft использовали в 45% всех фишинговых атак. На втором месте находится Amazon, так как в преддверии праздников люди покупают подарки в интернете, и киберпреступники стремятся этим воспользоваться.

На третьем месте находится DHL с долей 9%, на четвертом - BestBuy, а замыкает пятерку Google. WhatsApp занимает ли шестое место, а Facebook - десятое.