Андрей Борисенко рассказал "РГ" о "Вызове", буднях космонавта и инопланетянах

"Космос всегда со мной!" - улыбается Герой России петербуржец Андрей Борисенко, показывая наручные часы. Часы не золотые, но и не простые, хотя и на обычных батарейках. Специальные космические.

Андрей Борисенко: Уверен, у нас есть братья и сестры по разуму и мы найдем общий язык. Дожить бы! Фото: Из личного архива Андрея Борисенко

Они были на руке космонавта во время его второго полета на МКС. И вместе с ним вернулись с орбиты на Землю. Так начался наш разговор с Андреем Борисенко, на счету которого два полета - 337 космических суток.

Андрей Иванович, вы говорите, часы со второго полета. А с первого?

Андрей Борисенко: Дома. Часы входят в экипировку космонавта, и их потом разрешают оставить себе. Есть еще второй комплект часов: для выхода в открытый космос. Те часы уже не на батарейках, а механические, надеваются поверх скафандра.

А еще какие-то предметы, которые побывали во Вселенной, есть дома?

Андрей Борисенко: Книга советского фантаста Сергея Павлова "Лунная радуга" - моя любимая. Она со мной дважды побывала в космосе. Маленькая елочка с остатками космической липучки, которую моя супруга Наталья дала мне с собой во второй полет. Мне предстояло встречать Новый год на МКС, и она подумала, что вдруг мы нашу, "станционную", не найдем, и наша елочка пригодится.

Еще есть игрушки: дракончик из резины (его стаж - два полета) и олененок (один полет). Олененок - тоже подарок жены. Она говорит: это пони, я - олененок, маленький. Эти игрушки не только память о доме, но и индикаторы невесомости. Когда в корабле наступает невесомость, игрушки начинают парить по кабине.

Самый для меня значимый предмет: фото, на котором я - еще старшеклассник, занимающийся в юношеском клубе космонавтики Ленинградского дворца пионеров. К нам в клуб пришел в гости Георгий Гречко и сфотографировался с нами. У меня здесь такое восторженное выражение глаз. Именно тогда окончательно принял решение: моя дорога - только в космос. Гречко успел узнать, что я тоже стал космонавтом. Надеюсь, в будущем кто-то из молодых покорителей космоса подойдет ко мне и скажет: "Вы к нам приходили в школу и повлияли на мой выбор". Это будет здорово.

Вы шли к цели двадцать четыре года, если считать от окончания вуза в 1987 году. А теперь на орбиту с миссией отправились специалисты киноиндустрии, и достаточно быстро. Как вы относитесь к проекту "Вызов"?

Андрей Борисенко: Ситуация двойственная. Космический туризм, полеты неспециалистов с теми или иными заданиями - дело полезное и нужное. Это тенденция, которая появилась в нашей жизни и будет продолжаться дальше. Ее нельзя, да и не нужно останавливать. Это правильно: разные люди должны летать в космос и видеть нашу планету своими глазами. Все служит популяризации космической отрасли (такой полет освещается в СМИ в тысячу раз больше, чем полет настоящих космонавтов).

Но есть и оборотная сторона. Они полетели на обычном, так сказать, плановом корабле. Двоих профессиональных космонавтов "высадили" из кресел. А они, между прочим, к своему первому полету готовились от восьми и более лет, а в составе экипажа - не менее полутора лет, и когда теперь полетят - вопрос. Программа полетов расписана на долгое время. И что теперь делать двоим космонавтам? Вставать "в хвост очереди"? Или их волевым решением поставят на ближайшие полеты (но тогда сдвинутся сроки полетов у других)? Да дело даже не в сроках. Если полет надолго сдвигают, то риск, что не полетишь, возрастает. Почему? Да потому что требования к здоровью крайне высокие, и за два года может что-то измениться. То, что для земной жизни может пройти совершенно незаметно, может поставить крест на космической карьере. Причем, если со здоровьем космонавта что-то случается, страдает весь экипаж. Летит экипаж-дублер.

На мой взгляд, было бы правильнее, если бы в космос отправился "дополнительный рейс" корабля. Но это огромные деньги. То есть если взвешивать необходимость полета туристов и судьбу космонавтов, как целесообразнее поступить - оценить сложно.

Сообщали, что подготовка неспециалистов заняла порядка четырех месяцев. Такого срока хватает?

Андрей Борисенко: Да. Только это подготовка не профессиональных космонавтов, а участников полета. Здесь упрощенные задачи: человек должен научиться обслуживать себя сам на орбите. Есть, пить, спать, выходить на связь, извините за пикантную подробность, туалет правильно посещать, чтобы его не сломать. Обычные бытовые вещи. И понимать, как правильно себя вести в нештатной ситуации (а главное правило: не мешать основному экипажу).

А что сложнее - подготовка к полету или сам полет?

Андрей Борисенко: Космическим туристом не был, не могу сказать. А за космонавтов... У нас есть шутка: корабль на Байконуре, на старте. Мы, космонавты: "Ну наконец-то отдохнем!" И это с долей правды. Вся подготовка построена таким образом, что занимает гораздо больше физических, эмоциональных сил, чем сам полет. Потому что направлена на то, чтобы ты смог выполнить программу полета при любых нештатных ситуациях.

Людям, не имеющим отношения к подготовке к полету, кажется, что самое сложное "медицинское испытание" - центрифуга. Нет. Кресло КУКа! (По крайней мере для меня.) Кресло для проверки и тренировки вестибулярного аппарата. Тебя начинают вращать с частотой один оборот в секунду, и ты еще должен голову наклонять влево-вправо, вверх-вниз. И так 10 минут. Мы обозначали это кресло выражением: "Метнуть харчи по кругу". Киногруппа тоже лично "познакомилась" с креслом КУКа.

Андрей Борисенко во время сеанса связи с Землей. Фото: Из личного архива Андрея Борисенко

Откройте секрет: есть ли инструкции, в которых прописано, как общаться с инопланетянами?

Андрей Борисенко: Нет таких инструкций! Главная инструкция: здравый смысл экипажа. В какой форме повстречается неземная жизнь? Белковой? Если да, в образе чего? Версий относительно инопланетян множество. Одна из них: что цивилизации не существуют вместе, в одном времени. Где-то закат цивилизации, а где-то первобытные люди в пещере мамонта едят. Есть другая: что цивилизаций много, и в одном уголке Вселенной. Исходя из моего понимания: да, есть у нас братья и сестры по разуму. Но где именно? Уверен, что когда-то найдем общий язык с кем-то из них. Дожить бы и узнать!

Чаще, чем об инопланетянах, спрашивают о том, что действительно ли Земля плоская, что полеты в космос - заговор, и никто никуда не летает. Школьники спрашивают, старшеклассники!

Как видите будущее космонавтики?

Андрей Борисенко: В обозримом будущем землян дождутся Луна и Марс. Может быть, доживем до высадки на Марс. Но вряд ли хватит технических возможностей на более глубокие полеты в Солнечную систему. На самом деле сложно прогнозировать: глобальные открытия непредсказуемы.

Знаете, когда оканчивал Клуб космонавтики, написал реферат на тему "Космонавтика-2000" (а на дворе был 1980 год). Я исходил вовсе не из фантастики, а из реальных теоретических разработок, которые мне повстречались в советской и зарубежной научно-технической литературе. И что? Ничему не суждено было реализоваться, за исключением программы "Спэйс шаттл", да и то потому, что она уже была начата к 1980 году. Если опираться на мой реферат, то вокруг Земли летали бы тысячи землян, была бы высадка на Марс и уже пробирались бы к Венере, а в поясе астероидов крутились бы посещаемые станции.

О земном

Если не секрет, Андрей Иванович, привились от коронавируса?

Наталья Борисенко: Звонок с орбиты - и мне уже не страшно за мужа. Фото: Сергей Николаев

Андрей Борисенко: Мы с супругой и переболели и потом привились. И наши родители вакцинировались, им за 80. У меня поболела рука, температура небольшая ночь продержалась, но об этом предупреждали. Космонавтов прививают, это не секрет. Лучше привиться, чем подвергать свое здоровье и здоровье других опасности.

Не нужно читать, что пишут в интернете о якобы вреде вакцины. Это сейчас у нас такое огромное число "специалистов" по микробиологии отыскалось.

Андрей Иванович, полет на МКС - стресс для родных?

Андрей Борисенко: У супруги спросите.

Наталья Борисенко: Столько чувств сразу тебя переполняет: гордость, радость, страх, волнение, и нельзя какое-то поставить на первое место. Все сразу. Когда начинаешь задумываться, почему корабль летит, почему он не падает - от незнания паника накрывает. Думала, в ближайшем же разговоре с мужем расскажу о своих волнениях и страхах! Но звонок с орбиты - и я счастлива! Счастлива от того, что солнце светит, падает снег или дождь идет. И всего лишь потому, что вижу улыбающегося мужа целым и невредимым, от того, что слышу его голос - такой близкий и родной. И ни о каких страхах речи нет. И так до следующего звонка. Я не ожидала от себя, что на поверку окажусь трусихой. Полагала, что я крепкий орешек.