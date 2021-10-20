Овен
Сумеете направить энергию в правильное русло - добьетесь успеха практически во всем, за что бы ни взялись.
Телец
Среда может показаться вам несколько хмурым и капризным днем.
Близнецы
В начале недели вас может отличать отменное чутье на новые идеи. Уик-энд - хорошее время собрать у себя гостей.
Рак
Слишком велик риск действовать, не считаясь ни с чужим мнением, ни с собственными объективными возможностями.
Лев
Похоже, что ваша деятельная натура быстро устает от отсутствия важных дел и трудных задач.
Дева
На досуге постарайтесь не слишком увлекаться экстремальными видами спорта. Благоприятный период - выходные.
Весы
Постарайтесь побольше двигаться и не налегать на еду и спиртное, самим же потом будет грустно смотреть в зеркало.
Скорпион
Предложения пятницы могут быть перспективными, однако и они нуждаются в проверке.
Стрелец
В понедельник велика вероятность забыть оплатить счет или совершить какую-то другую мелкую оплошность.
Козерог
Умение выслушать и дать дельный совет сделают вас популярными на этой неделе.
Водолей
Растрачивая свое радушие на окружающих людей, не забудьте оставить хоть малую толику домашним.
Рыбы
Подавите в себе диктаторские замашки: иначе они разыграются так, что мало никому не покажется.