Овен

Сумеете направить энергию в правильное русло - добьетесь успеха практически во всем, за что бы ни взялись.

Телец

Среда может показаться вам несколько хмурым и капризным днем.

Близнецы

В начале недели вас может отличать отменное чутье на новые идеи. Уик-энд - хорошее время собрать у себя гостей.

Рак

Слишком велик риск действовать, не считаясь ни с чужим мнением, ни с собственными объективными возможностями.

Лев

Похоже, что ваша деятельная натура быстро устает от отсутствия важных дел и трудных задач.

Дева

На досуге постарайтесь не слишком увлекаться экстремальными видами спорта. Благоприятный период - выходные.

Весы

Постарайтесь побольше двигаться и не налегать на еду и спиртное, самим же потом будет грустно смотреть в зеркало.

Скорпион

Предложения пятницы могут быть перспективными, однако и они нуждаются в проверке.

Стрелец

В понедельник велика вероятность забыть оплатить счет или совершить какую-то другую мелкую оплошность.

Козерог

Умение выслушать и дать дельный совет сделают вас популярными на этой неделе.

Водолей

Растрачивая свое радушие на окружающих людей, не забудьте оставить хоть малую толику домашним.

Рыбы

Подавите в себе диктаторские замашки: иначе они разыграются так, что мало никому не покажется.