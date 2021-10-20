Балетмейстер получил награду за укрепление культурных связей России и Японии

Заместитель художественного руководителя по балету Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, японский балетмейстер и хореограф Морихиро Ивата получил высокую государственную награду - почетную грамоту министерства иностранных дел Японии за развитие культурного обмена между Японией и Россией через искусство.

Имена, награжденных грамотами министерство иностранных дел Японии, опубликовало еще 20 августа. Среди них как частные лица, так и организации, которые ведут активную деятельность в различных областях международных отношений и имеют особые заслуги в деле развития дружеских отношений между Японией и зарубежными странами.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки напомнил, что Морихиро Ивата выступал в труппе Большого театра и стал первым иностранцем-премьером прославленной труппы.

"Он стал примером и вдохновением для многих японских танцоров, которые мечтают связать свою жизнь с балетом. Ивата открыл им дверь в русскую балетную школу, которую по праву считают одной из лучших в мире", - отметил господин Кодзуки.

Оказалось, что господин посол - большой поклонник творчества Морихо Ивата и видел премьеру балета "Корсар", который японский балетмейстер поставил в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина.

"Для меня это огромная честь - получить эту награду, - признался Морихо Ивата. - Я гражданин Японии, но уже долгие годы живу и работаю в России. Для меня очень важно, что японское правительство поддерживает своих граждан, работающих в других странах".

Ивата рассказывает, что он поклонник русского классического балета и с некоторой осторожностью относится к современным направлениям. "Я приехал сюда, когда еще был Советский Союз, и балет тогда был более духовным, обращенным к человеку, человеческим ценностям, отношениям. Сегодня балет уже другой - изменились физическая подготовка танцоров и форма костюма, появились новые способы, которые помогают передать эмоции на сцене", - рассказывает балетмейстер.

Приверженец классической школы Ивата намерен восстановить в своем театре классические балеты. И первым станет "Щелкунчик". Премьеру одновременно увидят и российские зрители, и японские, для которых специально организуют онлайн-трансляцию.

В планах у заместителя худрука по балету восстановить "Лебединое озеро", "Баядерку" и "Дон Кихота". А после этого можно уже обратиться и к современному балету, уверен Ивата.

Тоёхиса Кодзуки напомнил, что сейчас в Москве проходит Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-FEST. В этом году фестиваль проходит одновременно в офлайн и онлайн-форматах. И это прекрасная возможность открыть для себя традиционную и современную Японию, находясь в любой точке России. Фестиваль открылся 2 октября, и за прошедшие две недели трансляции посмотрели более 400 тысяч человек. Впереди еще две недели и не менее захватывающая программа.

Справка "РГ"

Морихиро Ивата родился в Иокогаме в семье педагога и директора балетной школы. Он учился у отца в балетной школе начиная с 1979 года, а в 1988 году получил первое место среди юниоров на балетном конкурсе в Японии. В том же году он приехал в Россию, где сначала учился в Ленинградском хореографическом училище, а потом перевелся в Московское хореографическое училище. В 1995 году завоевал золотую медаль Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, после чего, несмотря на небольшой рост (всего 166 см), был принят стажером в балетную труппу Большого театра. Спустя год стал ее солистом.

Завершив карьеру танцора, в 2012 году Ивата стал художественным руководителем балетной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета. В 2019 году назначен заместителем художественного руководителя по балету Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

Имеет правительственную награду РФ Орден Дружбы (2009), приз журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Рыцарь танца" (2016) и множество других японских и международных наград.