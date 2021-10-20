Более 160 тысяч собственников недвижимости пополнили сведения в ЕГРН

Сведения о более чем 160 тысячах владельцев недвижимости внесены в Единый госреестр недвижимости за последние три месяца, сообщает Росреестр.

В конце июня начал действовать закон о выявлении ранее учтенных объектов недвижимости. К началу октября по заявлениям владельцев зарегистрированы права на 161 тысячу таких объектов.

Кроме того, за третий квартал внесены в ЕГРН сведения о выявленных владельцах более 500 объектов недвижимости. А 6 тысяч объектов исключены из ЕГРН из-за их сноса или уничтожения.

Закон был принят для повышения качества данных Единого государственного реестра недвижимости, а также для усиления защиты имущественных интересов граждан.

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе те, права на которые возникли до вступления в силу закона 1997 года о госрегистрации прав на недвижимость. В ЕГРН нет актуальных сведений о владельцах такой недвижимости, поскольку в документах тех лет не указывались паспортные данные владельца, а зачастую фигурируют только фамилия, имя и отчество.

Полномочиями по выявлению правообладателей наделены органы власти. Они могут выяснять, кто владелец недвижимости, в архивах или по другим документам и направлять эту информацию в Росреестр.

Никаких действий со стороны самих собственников не требуется, подчеркивают в Росреестре. Однако они вправе самостоятельно предоставить недостающие сведения.

Точное установление собственника увеличивает защиту его прав на недвижимость, в том числе от мошеннических действий с имуществом. Кроме того, в ЕГРН появляются контактные данные владельцев - адреса обычной или электронной почты. Это позволит Росреестру оперативно направлять собственнику различные уведомления, а также обеспечить согласование с владельцами земельных участков местоположения границ смежных участков и избежать возникновения земельных споров.