Часть Госдумы переведут на удаленку из-за роста заболеваемости COVID-19

Госдума переведет часть сотрудников аппарата на удаленную работу. Эти и другие меры будут приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, будут приниматься решения по организации работы аппарата и депутатов.

"Часть аппарата будет переведена на удаленную работу, - уточнил он - Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал".

Кроме того, после возвращения из регионов депутаты в обязательном порядке будут сдавать ПЦР-тесты для работы в комитетах, на Совете ГД и в зале пленарных заседаний.

Накануне Володин сообщал, что уже 13 депутатов Госдумы заболели коронавирусом, и с каждым заседанием палаты их число увеличивается.