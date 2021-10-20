Часть Госдумы переведут на удаленку из-за роста заболеваемости COVID-19

Госдума переведет часть сотрудников аппарата на удаленную работу. Эти и другие меры будут приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, будут приниматься решения по организации работы аппарата и депутатов.
"Часть аппарата будет переведена на удаленную работу, - уточнил он - Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал".
Кроме того, после возвращения из регионов депутаты в обязательном порядке будут сдавать ПЦР-тесты для работы в комитетах, на Совете ГД и в зале пленарных заседаний.
Накануне Володин сообщал, что уже 13 депутатов Госдумы заболели коронавирусом, и с каждым заседанием палаты их число увеличивается.