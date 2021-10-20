Чистая прибыль Почта Банка по итогам 9 месяцев 2021 года составила 2,3 млрд рублей

Новости

В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 19:59
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 19:53
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 19:50
Москву сковали 9-балльные пробки 19:48
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 19:44
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 19:37
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 19:28
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест 19:25
Росстат сообщил о резком росте цен на помидоры и огурцы 19:20
В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 19:13
Росстат зафиксировал подорожание бензина на АЗС на 16 копеек 19:00
В Москве выпал первый снег 18:34
В США обнаружен новый вариант коронавируса AY4.2 18:30
"Спартак" ведет в счете после первого тайма против "Лестера" 18:29
Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии могут осудить более чем на 3 года 18:24
СМИ: Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica 18:14
В США зафиксировали новый вариант коронавируса 18:12
Введение в столице COVID-ограничений не повлияет на стабильность экономики 18:06
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву" 17:44
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ 17:40
Федерация волейбола России убеждена в несознательном нарушении Мусэрского 17:26
В ГД внесен законопроект о ликвидации экологического ущерба компаниями 17:18
Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва 17:11
Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 19:03

Чистая прибыль Почта Банка по итогам 9 месяцев 2021 года составила 2,3 млрд рублей

Почта Банк объявляет операционные и финансовые результаты работы за 9 месяцев 2021 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль Почта Банка по итогам 9 месяцев 2021 года составила 2,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2021 года почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 33,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход достиг 19,8 млрд рублей. Активы Почта Банка за 9 месяцев 2021 года составляют 458 млрд рублей.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за 9 месяцев 2021 года немного вырос и составил 451 млрд рублей (450 млрд рублей по состоянию на 1 января 2021 года). Портфель кредитов наличными также держится на стабильном уровне - 373 млрд рублей (на 1 января 2021 года - 379 млрд рублей). Портфель кредитных карт увеличился на 57% и составил 36 млрд рублей (23 млрд рублей на 1 января 2021 года). Портфель POS составил 41 млрд рублей. Банк сохраняет лидерство по объему портфеля POS-кредитов в этом сегменте (по данным Frank RG).

Объем продаж кредитных продуктов за 9 месяцев 2021 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 197 млрд рублей. При этом объем оформленных кредитных карт вырос на 166% и составил 25 млрд руб.

Портфель клиентских пассивов составил 357 млрд рублей, объем срочных вкладов - 134 млрд рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились на 6% и составили 223 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2021 года 210 млрд рублей). Эта тенденция соответствует стратегии банка по изменению структуры фондирования в пользу текущих счетов.

По словам члена правления, финансового директора Почта Банка Наталии Строкун, последствия пандемии, которые оказали влияние на снижение прибыли банка в первом квартале, полностью преодолены. "В течение второго и третьего кварталов мы получали стабильную прибыль. И сейчас ситуация с рисками стабилизировалась, банк уже создал основной объем резервов по кредитам с отсрочкой платежа. Вместе с тем с начала года мы обновили линейку кредитов и кредитных карт, запустили новые продукты и сервисы, а также федеральную рекламную кампанию для привлечения новых клиентов. Все это позволило нам нарастить продажи и выйти на устойчивые финансовые показатели: например, объем оформленных кредитных карт за этот период вырос в 2,6 раза. Такая динамика позволяет нам ожидать хороших показателей и в четвертом квартале. По итогам года мы также рассчитываем на исполнение плана по прибыли", - прокомментировала Строкун.

Клиентская база с начала года увеличилась до 17,4 млн клиентов (+1,4 млн человек с начала года). Количество активных клиентов составило 6,4 млн человек. Региональная сеть банка по итогам 9 месяцев 2021 года составляет 19 тыс. точек присутствия почти в 8 тыс. населенных пунктах.

Сеть банкоматов включает на сегодняшний день 4,7 тыс. устройств. В отделениях почтовой связи в рамках развития эквайрингового проекта Почты России банк установил более 55 тыс. платежных терминалов, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги, а также снять и внести средства на карту банка, используя кассовое решение почтового отделения.

Инфраструктурный платеж Почте России по итогам 9 месяцев 2021 года составил более 3.7 млрд рублей. Более 31 тыс. сотрудников Почты России по итогам 9 месяцев 2021 года являются агентами Банка, и, продавая наши продукты и услуги, получают вознаграждение от банка. Сайт банка.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Почта Банка

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Лавров раскритиковал США за неучастие в консультациях по Афганистану
Хинштейн: Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0