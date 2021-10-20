Почта Банк объявляет операционные и финансовые результаты работы за 9 месяцев 2021 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль Почта Банка по итогам 9 месяцев 2021 года составила 2,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2021 года почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 33,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход достиг 19,8 млрд рублей. Активы Почта Банка за 9 месяцев 2021 года составляют 458 млрд рублей.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за 9 месяцев 2021 года немного вырос и составил 451 млрд рублей (450 млрд рублей по состоянию на 1 января 2021 года). Портфель кредитов наличными также держится на стабильном уровне - 373 млрд рублей (на 1 января 2021 года - 379 млрд рублей). Портфель кредитных карт увеличился на 57% и составил 36 млрд рублей (23 млрд рублей на 1 января 2021 года). Портфель POS составил 41 млрд рублей. Банк сохраняет лидерство по объему портфеля POS-кредитов в этом сегменте (по данным Frank RG).

Объем продаж кредитных продуктов за 9 месяцев 2021 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 197 млрд рублей. При этом объем оформленных кредитных карт вырос на 166% и составил 25 млрд руб.

Портфель клиентских пассивов составил 357 млрд рублей, объем срочных вкладов - 134 млрд рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились на 6% и составили 223 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2021 года 210 млрд рублей). Эта тенденция соответствует стратегии банка по изменению структуры фондирования в пользу текущих счетов.

По словам члена правления, финансового директора Почта Банка Наталии Строкун, последствия пандемии, которые оказали влияние на снижение прибыли банка в первом квартале, полностью преодолены. "В течение второго и третьего кварталов мы получали стабильную прибыль. И сейчас ситуация с рисками стабилизировалась, банк уже создал основной объем резервов по кредитам с отсрочкой платежа. Вместе с тем с начала года мы обновили линейку кредитов и кредитных карт, запустили новые продукты и сервисы, а также федеральную рекламную кампанию для привлечения новых клиентов. Все это позволило нам нарастить продажи и выйти на устойчивые финансовые показатели: например, объем оформленных кредитных карт за этот период вырос в 2,6 раза. Такая динамика позволяет нам ожидать хороших показателей и в четвертом квартале. По итогам года мы также рассчитываем на исполнение плана по прибыли", - прокомментировала Строкун.

Клиентская база с начала года увеличилась до 17,4 млн клиентов (+1,4 млн человек с начала года). Количество активных клиентов составило 6,4 млн человек. Региональная сеть банка по итогам 9 месяцев 2021 года составляет 19 тыс. точек присутствия почти в 8 тыс. населенных пунктах.

Сеть банкоматов включает на сегодняшний день 4,7 тыс. устройств. В отделениях почтовой связи в рамках развития эквайрингового проекта Почты России банк установил более 55 тыс. платежных терминалов, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги, а также снять и внести средства на карту банка, используя кассовое решение почтового отделения.

Инфраструктурный платеж Почте России по итогам 9 месяцев 2021 года составил более 3.7 млрд рублей. Более 31 тыс. сотрудников Почты России по итогам 9 месяцев 2021 года являются агентами Банка, и, продавая наши продукты и услуги, получают вознаграждение от банка. Сайт банка.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Почта Банка