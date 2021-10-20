Что надо знать о кредитных картах

Новости

Синоптики предупредили о снеге с дождем в Москве 07:35
Вирусолог Тимаков предложил продлить школьные каникулы из-за COVID-19 07:30
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в столице Афганистана 07:21
Эксперт Мария Долгова рассказала, какие товары не будут дорожать 07:16
Землетрясение подняло со дна океана затонувшие при Иводзиме японские суда 07:07
Компания Facebook сменит название 06:10
У беременных после первой дозы вакцины от COVID-19 антител немного 05:20
Трампа возмутил демонтаж статуи президента Джефферсона в Нью-Йорке 04:35
В зоопарке Цинциннати прививки от COVID-19 сделали 80 животным 04:10
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин 03:50
Филиппины отменили карантин для привитых туристов из 49 стран 03:37
В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв 02:36
Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19 02:20
Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке 01:50
Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19 01:21
Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты 00:33
Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 07:03
Рубрика: Экономика

Что надо знать о кредитных картах

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 240(8591)
Кредитная карта, особенно с льготным периодом, может быть удобным способом занять деньги до зарплаты. Что надо знать об этих кредитных картах, чтобы они приносили пользу, а не разочарование.
Обычно льготный период по кредитным картам составляет 30-60 дней. Фото: Сергей Коньков / ТАСС Обычно льготный период по кредитным картам составляет 30-60 дней. Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Обычно льготный период по кредитным картам составляет 30-60 дней. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Льгота для пунктуальных

Льготный период - пожалуй, самое привлекательное в кредитной карте.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россиянам рассказали об идеальном времени для оформления кредита

"Это срок, когда проценты за использование денег банка платить не надо. Владельцам таких карт надо точно понимать, какой именно срок отводится на льготный период без процентов и на каких условиях им можно воспользоваться", - поясняет заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владислав Гридчин.

Обычно льготный период составляет 30-60 дней. Он складывается из срока, когда клиент совершает покупки (обычно месяц), и срока, когда надо вернуть деньги, если платить лишнего не хочется.

У пользователя может быть максимум дней без процентов, если покупку по карте сделать в первый день льготного периода. А дальше срок доступного льготного периода будет уменьшаться. Если хотите сэкономить - гасите долг до окончания льготного периода.

Обычно по кредитной карте нужно вносить каждый месяц минимальный платеж - 3-10% от суммы долга.

Ставка на повышение

Клиентов может привлекать в кредитной карте и обещание бесплатного ее обслуживания. Но может выясниться, что бесплатен только первый месяц (или первый год). Или для того, чтобы деньги за обслуживание не снимали, нужно тратить по карте установленную сумму.

Кстати, списание денег за обслуживание может проходить в день, когда клиент банка активирует карту, за счет кредитного лимита.

Такая же ситуация и с платой за допуслуги: страхование или оповещение о тратах.

Игровой бонус

Фото: iStock
Взявшие микрозаймы стали чаще обращаться за кредитными каникулами

У банков есть совместные карты с партнерами: авиакомпаниями, торговыми сетями, автозаправками. Обслуживание таких карт может обойтись дороже. Скажем, обычная кредитка - 500 рублей, с милями - раза в три-четыре дороже.

Кстати, психологи уверяют, что когда человек втягивается в игру с бонусами и милями, то и тратить он начинает более азартно, в надежде на будущее вознаграждение.

Отличные наличные

Кредитная карта не всегда подходит для того, чтобы снимать с нее наличные или делать переводы.

Банки часто не включают такие операции в льготный период и устанавливают комиссию (как процент от суммы, так и определенная минимальная сумма). Кстати, плату могут брать, даже если вы снимаете собственные деньги с кредитки.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Финансист объяснил, зачем банки дают кредит на большую сумму, чем просят

Некоторые банки могут устанавливать определенный лимит для бесплатных переводов или снятия наличных. Скажем, 50 тысяч рублей.

Впрочем, для снятия наличных и переводов с кредитки может быть установлена более высокая кредитная ставка, чем для покупок. Так что в любом случае надо подумать, прежде чем отправляться к банкомату с кредиткой.

Обязательно читайте договор и приложения до его подписания, а не после. Так вы узнаете обо всех условиях по вашей кредитной карте и они не станут для вас неожиданностью.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом
Компания Facebook сменит название
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию