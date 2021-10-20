Что надо знать о кредитных картах

Кредитная карта, особенно с льготным периодом, может быть удобным способом занять деньги до зарплаты. Что надо знать об этих кредитных картах, чтобы они приносили пользу, а не разочарование.

Льгота для пунктуальных

Льготный период - пожалуй, самое привлекательное в кредитной карте.

"Это срок, когда проценты за использование денег банка платить не надо. Владельцам таких карт надо точно понимать, какой именно срок отводится на льготный период без процентов и на каких условиях им можно воспользоваться", - поясняет заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владислав Гридчин.

Обычно льготный период составляет 30-60 дней. Он складывается из срока, когда клиент совершает покупки (обычно месяц), и срока, когда надо вернуть деньги, если платить лишнего не хочется.

У пользователя может быть максимум дней без процентов, если покупку по карте сделать в первый день льготного периода. А дальше срок доступного льготного периода будет уменьшаться. Если хотите сэкономить - гасите долг до окончания льготного периода.

Обычно по кредитной карте нужно вносить каждый месяц минимальный платеж - 3-10% от суммы долга.

Ставка на повышение

Клиентов может привлекать в кредитной карте и обещание бесплатного ее обслуживания. Но может выясниться, что бесплатен только первый месяц (или первый год). Или для того, чтобы деньги за обслуживание не снимали, нужно тратить по карте установленную сумму.

Кстати, списание денег за обслуживание может проходить в день, когда клиент банка активирует карту, за счет кредитного лимита.

Такая же ситуация и с платой за допуслуги: страхование или оповещение о тратах.

Игровой бонус

У банков есть совместные карты с партнерами: авиакомпаниями, торговыми сетями, автозаправками. Обслуживание таких карт может обойтись дороже. Скажем, обычная кредитка - 500 рублей, с милями - раза в три-четыре дороже.

Кстати, психологи уверяют, что когда человек втягивается в игру с бонусами и милями, то и тратить он начинает более азартно, в надежде на будущее вознаграждение.

Отличные наличные

Кредитная карта не всегда подходит для того, чтобы снимать с нее наличные или делать переводы.

Банки часто не включают такие операции в льготный период и устанавливают комиссию (как процент от суммы, так и определенная минимальная сумма). Кстати, плату могут брать, даже если вы снимаете собственные деньги с кредитки.

Некоторые банки могут устанавливать определенный лимит для бесплатных переводов или снятия наличных. Скажем, 50 тысяч рублей.

Впрочем, для снятия наличных и переводов с кредитки может быть установлена более высокая кредитная ставка, чем для покупок. Так что в любом случае надо подумать, прежде чем отправляться к банкомату с кредиткой.

Обязательно читайте договор и приложения до его подписания, а не после. Так вы узнаете обо всех условиях по вашей кредитной карте и они не станут для вас неожиданностью.