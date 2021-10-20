Что происходит с мобильными номерами, попавшими в "черные списки"

Новости

В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв 02:36
Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19 02:20
Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке 01:50
Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19 01:21
Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты 00:33
Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 19.10.2021
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 19.10.2021
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 19.10.2021
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 03:03
Рубрика: Экономика

Что происходит с мобильными номерами, попавшими в "черные списки"

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Пользователь Денис Смирнов приобрел в салоне сотовой связи SIM-карту сотового оператора. Несколько дней спустя он обнаружил, что до части потенциальных абонентов ему не удается дозвониться - его звонки помечаются специализированными приложениями как спамерские. "Мне пришлось связываться с этими приложениями и просить удалить свой номер из баз. Они пошли навстречу, и в течение месяца пометки с номера были убраны", - рассказал Смирнов "РГ".

На рынке существует сразу несколько приложений, помогающих в реальном времени блокировать нежелательные звонки и сообщения. Есть соответствующие решения и у сотовых операторов. "Для защиты от телефонного спама у нас есть решение Kaspersky Who Calls. Когда поступает входящий вызов, оно подсказывает, кто звонит: банк, магазин, доставка или кто-то другой. Алгоритмы машинного обучения, которые используются в решении, также выявляют спамеров и вероятных мошенников. К тому же пользователи могут самостоятельно добавлять подозрительные номера в базу данных спамеров", - рассказали "РГ" в пресс-службе Касперского.

Фото: iStock
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter

По мнению аналитика ИА Telecom Daily Ильи Шатилина, эта проблема не так заметна, как звонки и рассылки спамеров, но ничуть не менее значима для индустрии. "Это большая проблема: срок жизни номера у спамеров и мошенников может составлять всего пару дней, через полгода номер снова попадает в продажу, а черная метка за ним сохраняется", - рассказал он.

В некоторых сервисах аналитические системы способны самостоятельно удалить номер телефона из базы спам-рассылок, если число жалоб на вредоносную деятельность заметно сократится. "Если на номер перестали поступать отрицательные отзывы, то через какое-то время наши алгоритмы перестанут считать его плохим. Кроме того, наша служба поддержки рассматривает жалобы пользователей и может помочь в подобных случаях", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Яндекса.

Сотовые операторы видят проблему входящих спам-рассылок и звонков и борются с ними при помощи аналитики и больших данных. Но решить проблему кардинально не могут. "Для выявления потенциально мошеннических звонков мы используем аналитические алгоритмы на основе больших данных. С помощью таких алгоритмов работает антифрод-система для финансовых организаций, которую мы разработали в прошлом году. Также мы блокируем потенциально мошеннические вызовы с подменой номеров на банковские по спискам от ЦБ", - рассказал "РГ" Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона".

Побывавшие в употреблении мобильные номера вообще не стоит выдавать новым абонентам, считает аналитик

По мнению Ильи Шатилина, решением проблемы могла быть блокировка не SIM-карт, а абонентов, которые были уличены в спаме. Номера же, побывавшие в употреблении, в принципе не стоит выдавать новым абонентам. "Выход я вижу только один: бывшие в употреблении номера выдавать под модемные и прочие телематические симки, а для тарифов с голосом выдавать только новые", - отметил Шатилин.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию