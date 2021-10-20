Что происходит с мобильными номерами, попавшими в "черные списки"

Пользователь Денис Смирнов приобрел в салоне сотовой связи SIM-карту сотового оператора. Несколько дней спустя он обнаружил, что до части потенциальных абонентов ему не удается дозвониться - его звонки помечаются специализированными приложениями как спамерские. "Мне пришлось связываться с этими приложениями и просить удалить свой номер из баз. Они пошли навстречу, и в течение месяца пометки с номера были убраны", - рассказал Смирнов "РГ".

На рынке существует сразу несколько приложений, помогающих в реальном времени блокировать нежелательные звонки и сообщения. Есть соответствующие решения и у сотовых операторов. "Для защиты от телефонного спама у нас есть решение Kaspersky Who Calls. Когда поступает входящий вызов, оно подсказывает, кто звонит: банк, магазин, доставка или кто-то другой. Алгоритмы машинного обучения, которые используются в решении, также выявляют спамеров и вероятных мошенников. К тому же пользователи могут самостоятельно добавлять подозрительные номера в базу данных спамеров", - рассказали "РГ" в пресс-службе Касперского.

По мнению аналитика ИА Telecom Daily Ильи Шатилина, эта проблема не так заметна, как звонки и рассылки спамеров, но ничуть не менее значима для индустрии. "Это большая проблема: срок жизни номера у спамеров и мошенников может составлять всего пару дней, через полгода номер снова попадает в продажу, а черная метка за ним сохраняется", - рассказал он.

В некоторых сервисах аналитические системы способны самостоятельно удалить номер телефона из базы спам-рассылок, если число жалоб на вредоносную деятельность заметно сократится. "Если на номер перестали поступать отрицательные отзывы, то через какое-то время наши алгоритмы перестанут считать его плохим. Кроме того, наша служба поддержки рассматривает жалобы пользователей и может помочь в подобных случаях", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Яндекса.

Сотовые операторы видят проблему входящих спам-рассылок и звонков и борются с ними при помощи аналитики и больших данных. Но решить проблему кардинально не могут. "Для выявления потенциально мошеннических звонков мы используем аналитические алгоритмы на основе больших данных. С помощью таких алгоритмов работает антифрод-система для финансовых организаций, которую мы разработали в прошлом году. Также мы блокируем потенциально мошеннические вызовы с подменой номеров на банковские по спискам от ЦБ", - рассказал "РГ" Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона".

Побывавшие в употреблении мобильные номера вообще не стоит выдавать новым абонентам, считает аналитик

По мнению Ильи Шатилина, решением проблемы могла быть блокировка не SIM-карт, а абонентов, которые были уличены в спаме. Номера же, побывавшие в употреблении, в принципе не стоит выдавать новым абонентам. "Выход я вижу только один: бывшие в употреблении номера выдавать под модемные и прочие телематические симки, а для тарифов с голосом выдавать только новые", - отметил Шатилин.