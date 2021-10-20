ЦИК повсеместно внедрит систему предотвращения двойного голосования

Цифровой сервис, который в Центризбиркоме пока назвали "Антипровокатор" и в порядке эксперимента использовали в некоторых регионах в сентябре, на следующих выборах планируется применять уже повсеместно. Об этом заявила в среду на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Напомним, о чем идет речь. К выборам 19 сентября Минцифры предложило алгоритм, который позволяет выявить тех, кто проголосовал онлайн или по месту нахождения, а потом пришел с той же целью на свой участок по месту жительства. Суть технологии в следующем: каждого избирателя можно зашифровать - первые две буквы имени, фамилии, отчества, дата рождения и последние четыре цифры номера паспорта создают уникальный код. "Мы проверяли его по базе избирателей, по базе портала госуслуг - такое сочетание букв и цифр показало свою уникальность", - отметил тогда на заседании комиссии замглавы ведомства Олег Качанов.

Члены избиркомов, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могли зайти в свой личный кабинет и получить доступ к сервису на телефоне или на компьютере. В специальную форму надо было ввести тот самый обезличенный код перед выдачей бюллетеня на участке. Скорость ввода данных Минцифры оценило в 30 секунд.

Если гражданин зарегистрирован для участия в онлайн-голосовании, система сразу это покажет, и потенциальный нарушитель не получит бумажный бланк на участке. Если его код в базе не обнаружен, то он сможет проголосовать. Но только один раз. В случае обращения на другой участок, там увидят, что человек уже получил бюллетень.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на прошедших выборах система показала свою эффективность. "На ряде зарубежных участков она сработала, было предупреждено несколько попыток двойного голосования", - сообщила она.

С помощью сервиса удалось поймать "электоральную рецидивистку" Юлию Ильинскую, рассказала Памфилова. Эта гражданка РФ, постоянно проживающая в Израиле, в прошлом году уже была уличена в повторном голосовании, на нее завели уголовное дело. В этот раз Ильинская повторила свой фокус: проголосовала электронно по российскому паспорту на выборах в Москве и по заграничному на участке в Ашдоде. "Мы знали о этом, это определенная ловушка. Поскольку это неоднократное осознанное нарушение закона, я думаю, что сейчас ей это точно аукнется довольно серьезно", - заявила Элла Памфилова.

"Я думаю, с Минцифры, с Ростелекомом и со всеми заинтересованными партнерами мы проработаем эту тему, у нас есть время, чтобы к следующему Единому дню голосования применить ее в полной мере, пусть это будет и не федеральная кампания", - сказала глава ЦИК. Она также поставила задачу "отработать все аспекты до федеральной кампании 2024 года во всем многообразии".

С этой целью ЦИК обратился к регионам с просьбой рассказать, как сработала система "Антипровокатор" или "Стоп-дубль" (название еще не устоялось) и что в ней нужно улучшить для удобства пользования. Кое-какие данные уже есть: из посольств поступила информация, что сервис прекратил работу 19 сентября в 20.00 по московскому времени, когда завершилось голосование на большей части территории России. "На мой взгляд, это было не совсем корректно, выборы продолжались и за пределами РФ. Это тоже нам надо учитывать", - заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

"То, что мы сейчас сделали, было экспромтное решение. Нужна более подробная техническая проработка, которая дала бы возможность реализовать решение менее затратно по времени ввода проверочных данных", - добавил он. Двум профильным подразделениям ЦИК поручено продумать алгоритм и техническое задание для разработчиков сервиса с учетом всех замечаний.

Кстати

ЦИК проведет проверку возможных случаев двойного голосования на выборах 19 сентября. Она коснется тех россиян, кто подал заявления через систему "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения, но затем вернулся на свой участок по месту жительства. Таких оказалось 3 594 человека. Списки проверят и на их "родных" участках, и на тех, которые они выбрали для голосования. Всего в перечне 5 143 участковые избирательные комиссии из 84 региона (все, кроме Ингушетии), а также четырех зарубежных стран (Абхазия, Беларусь, Нидерланды, Израиль). Как пояснил член ЦИК Антон Лопатин, это рутинная проверка, она касается всех упомянутых случаев вне зависимости от того, были ли сигналы о возможном двойном голосовании. Завершить работу планируется к 16 ноября.