День стойкости: 80 лет назад в Москве ввели осадное положение

20 октября 1941 года в московских газетах вышло постановление ГКО "О введении в Москве и прилегающих к городу районах осадного положения". С 12 часов ночи и до 5 часов утра в столице объявлялся комендантский час, нарушители порядка передавались в суд военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, разрешалось расстреливать на месте.

Суровые меры были вызваны драматической ситуацией на фронте и в тылу. 7 октября 1941 года под Брянском и Вязьмой в немецкое окружение попало более 688 тысяч солдат и офицеров. Решение об эвакуации из столицы СССР иностранных дипмиссий, Генштаба и Наркомата обороны привело к панике среди москвичей. Известный литературовед Леонид Тимофеев из-за парализованных ног (филолог всю жизнь передвигался на костылях) не смог записаться в ополчение, но оставил воспоминания:

"16 октября: Итак, крах. Газет еще нет. Не знаю, будут ли. Говорят, по радио объявлено, что фронт прорван, что поезда уже вообще не ходят, что всем рабочим выдают зарплату на месяц и распускают, и уже ломают станки. По улицам все время идут люди с мешками за спиной. Слушаю очередные рассказы о невероятной неразберихе на фронте. Очевидно, все кончается. Был на улице. Идут, как всегда, трамваи. Метро не работает. Проносятся машины с вещами. Множество людей с поклажей. Вид у них безнадежный....

В 4.30 объявили по радио, что в 5 выступит председатель Моссовета Василий Пронин. В 5 перенесли его на 6. В 6 часов он не выступил, а передали распоряжение Моссовета, чтобы учреждения работали нормально. Получили на эвакуационное свидетельство хлеб на 10 дней. В очередях и в городе вообще резко враждебное настроение по отношению к "режиму": предали, бросили, оставили. Уже жгут портреты вождей, советуют бросать сочинения "отцов церкви". Шофер мой умудрился достать бензин, полный бак. Но ехать я не хочу.

17 октября: Сегодняшний день как-то спокойнее. Тон газет тверже...Объявилась руководящая личность: выступил по радио Щербаков, сказал, что Москва будет обороняться, предупредил о возможности сильных бомбардировок...Для партии и вообще руководства день 16 октября можно сравнить с 9 января 1905 года. Население не скрывает своего враждебного и презрительного отношения к руководителям, давшим образец массового безответственного и, так сказать, преждевременного бегства. Это им массы не простят....

Вчера все шло по принципу "Спасайся, кто может". Убежали с деньгами многие кассиры, директора. Директор издательства "Искусство" с револьвером отнял у кассира 70 тысяч рублей, разделил с замами и убежал. Где-то убежал директор кожевенного завода, после чего рабочие уже сами растащили кожи. Где-то растащили продовольственный склад. Сегодня говорят о расстрелах ряда бежавших директоров военных предприятий, о том, что заставы на всех шоссе отбирают в машинах все, что в них везут. Магазины работают всю ночь, выброшено много продовольствия. Дают пуд муки на карточку и т.п. Но очереди огромные. Резко усилилось хулиганство. Появились подозрительные личности: веселые и пьяные.

18 октября: Ночью была сильная канонада (зенитная). Продолжается, так сказать, консолидация сил. По радио выступил Пронин. Он сказал, что Москву не возьмут, что она опоясывается кольцом укреплений, что бежавшие будут отданы под суд, что те, кто вернулся с копки окопов, - дезертиры, и их возвращение было вредительством, что десант около Москвы полностью уничтожен, что будут открыты новые магазины и прочее.

Фото: nekrasovka.ru

21 октября: Москва объявлена на осадном положении. Положение стабилизировалось, фронт явно держится, и крепко; в очередях прекратились вольные разговоры, продукты есть, карточки на ноябрь будут выданы. Но авторитет партии подорван очень сильно. Вчера я говорил с двумя коммунистами, которые так ругали "его", что я вынужден был занять ортодоксальную позицию (защищать Сталина)....Снова поднимают на крыши зенитки, на бульвары вернулись аэростаты и воздушные заграждения, которые было увезли. Все это знак того, что Москву хотели оставить, а потом раздумали. Интересно, узнаем ли мы, в чем дело. В эти дни всюду сожгли архивы, на горе будущим историкам. Многие тайны стерты с лица земли в эти дни и умерли с их носителями, к сожалению".

Военный комендант Москвы в 1941 году Кузьма Синилов. Фото: wikipedia.org

Кстати

В Москве было сформировано 87 истребительных батальонов. В каждом районе столицы действовали комендатура и военный трибунал. События тех дней достоверно отражены в одной из серий фильма "Рожденная революцией", где милиционеры борются с диверсантами и уголовниками.

"Товарищи. Эти двое занимались грабежом. Они убили сторожа магазина. Четыре часа назад они убили лейтенанта милиции Любимова. Постановлением Государственного комитета обороны для них не будет суда. Для них и им подобных", - говорит перед исполнением приговора полковник Николай Кондратьев (его роль сыграл Евгений Жариков).

По архивным данным, с 20 октября по 2 ноября 1941 года в Москве расстреляно на месте 7 человек, по приговорам военных трибуналов - 98, осуждено к тюремному заключению 602 человека.