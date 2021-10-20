Дерипаска дал ответ на обыски в домах его родственников

Миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с обысками в домах его родственников в США очередной попыткой раскрутить "байку о якобы колоссальной роли русских" в президентских выборах 2016 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году", - цитирует ТАСС Дерипаску.

По его словам, пора признать очевидный факт, что победе Трампа помогли "тупицы из Вашингтона", которые так надоели собственным избирателям, что те были готовы голосовать "хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон".

Дерипаска отметил, что вместо решения внутренних проблем США вновь занимаются поиском врага. При этом в угоду мракобесам из американского ВПК и некоторым чокнутым аналитикам шоу абсурда продолжается.

По данным телеканала NBC, ФБР обыскала дом бизнесмена Олега Дерипаски в центре Вашингтона. Федеральные агенты были также снаружи дома и ограничивали доступ.

Дерипаска был внесен в черный список минфина США. Вашингтон снял санкции против двух его основных компаний - алюминиевого гиганта "Русал" и его материнской компании En+ Group. Предприниматель подал в суд, чтобы санкции были отменены, но в июне его иск был отклонен.