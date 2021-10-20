Дольщикам выплачено 8,6 млрд рублей компенсаций

Более 8,6 млрд рублей было выплачено обманутым дольщикам за третий квартал нынешнего года. Об этом рассказал гендиректор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"С июля по сентябрь 2021 года денежное возмещение получили 3 423 человека в 35 регионах. Общая сумма выплат составила 8 665,64 млн рублей", - сказал Тимофеев.

Среди регионов, лидирующих по объему выплат за третий квартал, - Московская и Новосибирская области и Краснодарский край. В Подмосковье компенсацию получили 1 612 граждан, сумма выплат составила 5 373,6 млн рублей. В Новосибирской области было выплачено 807,93 млн рублей, денежное возмещение получил 561 человек. Объем выплаченных гражданам средств в Краснодарском крае достиг 661 млн рублей, компенсацию получили 230 человек.

Среди наиболее крупных объектов, по которым были выплачены компенсации - дома ООО "Главградстрой" в подмосковном Подольске (508 человек), ООО "ГТ-ТЭС Трубино" в Щелковском районе Московской области (588 человек), ООО "ДЖН" в Новосибирске (459 человек), ООО "Стройиндустрия" в Башкортостане (75 человек).

Права обманутых дольщиков восстанавливаются двумя путями: либо они получают компенсации, либо дом достраивается. Решение принимается на заседании Наблюдательного совета Фонда с учетом экономической целесообразности того или иного варианта.

С начала года были приняты решения о выплате возмещений 7,4 тысячи участников долевого строительства.