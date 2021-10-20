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Текст:   Марина Трубилина 
11:49 20.10.2021

Дольщикам выплачено 8,6 млрд рублей компенсаций

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Более 8,6 млрд рублей было выплачено обманутым дольщикам за третий квартал нынешнего года. Об этом рассказал гендиректор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Фото: Татьяна Кравченко
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"С июля по сентябрь 2021 года денежное возмещение получили 3 423 человека в 35 регионах. Общая сумма выплат составила 8 665,64 млн рублей", - сказал Тимофеев.

Среди регионов, лидирующих по объему выплат за третий квартал, - Московская и Новосибирская области и Краснодарский край. В Подмосковье компенсацию получили 1 612 граждан, сумма выплат составила 5 373,6 млн рублей. В Новосибирской области было выплачено 807,93 млн рублей, денежное возмещение получил 561 человек. Объем выплаченных гражданам средств в Краснодарском крае достиг 661 млн рублей, компенсацию получили 230 человек.

Среди наиболее крупных объектов, по которым были выплачены компенсации - дома ООО "Главградстрой" в подмосковном Подольске (508 человек), ООО "ГТ-ТЭС Трубино" в Щелковском районе Московской области (588 человек), ООО "ДЖН" в Новосибирске (459 человек), ООО "Стройиндустрия" в Башкортостане (75 человек).

Права обманутых дольщиков восстанавливаются двумя путями: либо они получают компенсации, либо дом достраивается. Решение принимается на заседании Наблюдательного совета Фонда с учетом экономической целесообразности того или иного варианта.

С начала года были приняты решения о выплате возмещений 7,4 тысячи участников долевого строительства.

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