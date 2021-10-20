Эксперт Мария Долгова рассказала, какие товары не будут дорожать

Эксперт рассказала, какие товары не будут дорожать в России в ближайшее время. К ним относятся яблоки и стройматериалы. Такого мнения придерживается доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова, слова которой приводит "Прайм".

В отношении яблок эксперт заявила, что снижению цен на них способствует высокий урожай в этом году. Могут снизиться и цены на овощи - в случае, если погода не помешает до конца собрать урожай.

Цены на стройматериалы, по мнению Долговой, снизятся в результате падения спроса и большого количества нераспроданных остатков на складах. В первую очередь, заявила эксперт, подешевеют металлочерепица, доска и ДСП.

Также Мария Долгова прогнозирует снижение цен на гостиничные услуги - в виду завершения туристического сезона. Однако к Новому году цены, скорее всего, вновь начнут подниматься, отмечает эксперт.