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Текст:   Сергей Тихонов 
07:32 20.10.2021
Российская газета - Неделя № 240(8591)

Есть ли смысл проводить газ на старую дачу

Как ни странно, возможность газифицировать свой загородный дом привлекает не всех. Речь идет о тех, кто отказывается от газа по экономическим причинам.
Выбирая между дровами и газом, надо все хорошо просчитать. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Выбирая между дровами и газом, надо все хорошо просчитать. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Выбирая между дровами и газом, надо все хорошо просчитать. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Принимая решение о газификации или отказе от нее, в первую очередь нужно обратить внимание на три фактора: площадь дома, режим проживания в нем и климатические условия региона, где он находится.

Фото: ТАСС
В России начали действовать новые правила подключения домов к газу

Старые дачи до 60-80 квадратных метров, где есть хорошая печка и в которых не живут постоянно, газифицировать смысла нет. Печь прогреет дом быстрее и сохранит тепло дольше, чем газовое оборудование. Причем затраты на обогрев будут значительно меньше. А вот современные загородные дома площадью от 80 квадратных метров и больше так просто не прогреть.

Посчитать период окупаемости газа просто - расходы на тепло без него в течение, например, 10 лет сравнить со стоимостью подключения к газу, ценой оборудования, а также ежегодной платой за газ и обслуживание. Там, где второй показатель начнет отставать от первого, начинается выгода.

Для примера возьмем дом площадью 80-100 квадратных метров в средней полосе России. Если тратить на электричество невозможные деньги при непостоянном проживании - по 2-4 тысячи рублей в месяц - и покупать по машине дров в год, это еще около 9 тысяч, ежегодные расходы максимально составят 33-57 тысяч рублей в год. Проводка газа по участку, проект газификации, покупка оборудования обойдутся по минимуму в 150-250 тыс. рублей. Ежегодные расходы на обслуживание газового котла - от 3 тыс. рублей, плата за газ - 15-20 тыс. рублей в год. В итоге выгоду от газа можно получить через 5-9 лет, при условии, что ничего не нужно будет чинить или менять.

Для жителей северных регионов альтернатив газу нет. Только расходы на дрова и электричество за три года могут превысить стоимость газификации, если она, конечно, проведена по новым правилам, когда трубу бесплатно тянут до границ земельного участка.

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