Крупнейшая соцсеть в мире с 2,5 миллиарда активных пользователей - Facebook - задумала сменить название уже на следующей неделе. Такую неожиданную новость сообщило американское издание The Verge со ссылкой на неназванный, но информированный источник.

Ребрендинг основанной Марком Цукербергом еще в 2004 году соцсети якобы анонсируют 28 октября на ежегодной конференции Facebook Connect. Новое название проекта неизвестно и является строго охраняемым коммерческим секретом. Но с учетом устремлений Цукерберга на отход от классической соцсети и его амбициозных планов по построению интернет-платформы "метавселенского" масштаба спекуляции идут вокруг слова "Horizon" ("Горизонт").

В самой Facebook наотрез отказались комментировать "слухи или предположения". Впрочем, о том, каким именно образом планируется расширять горизонты и без того одной из самых дорогих IT-компаний мира (рыночная капитализация Facebook составляет примерно триллион долларов), можно судить по ее последним инициативам. На днях корпорация объявила о планах в течение пяти следующих лет нанять 10 тысяч сотрудников в Европе для разработки технологий следующего поколения.

Среди них, по данным издания Market Watch, совершенно новые продукты виртуальной реальности, которые изменят наши представления о компьютерных играх, удаленной работе и онлайн-покупках. Вместе с тем истинной причиной предполагаемой смены названия, по мнению комментаторов, является подпорченный из-за скандалов имидж Facebook. Соцсеть обвиняют в распространении вредной для подростков информации, волюнтаристском модерировании общественно значимого контента, а главное - в акценте "на получении астрономической прибыли в ущерб пользователям". Именно такие откровения прозвучали в конгрессе США из уст бывшей сотрудницы Facebook, а ныне разоблачительницы Фрэнсис Хауген.