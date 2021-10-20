Филиппины отменили карантин для привитых туристов из 49 стран

С 19 октября туристы из 49 стран, попавших в "зеленый" список, смогут отдохнуть на Филиппинах без карантина. Но перед поездкой надо сделать ПЦР-тест. В противном случае придется пять дней провести в изоляции. Об этом сообщает Travel Daily Media.

Напомним, на Филиппинах действует система "светофора" - все страны мира оказываются в том или ином списке в зависимости от количества инфицированных коронавирусом.

Для российских туристов пока ничего не изменилось. Даже тем, кто сделал прививку вакциной "Спутник V", придется 10 дней сидеть на карантине: первые пять дней - в платном обсерваторе, еще пять дней - в отеле, который необходимо забронировать заранее минимум на шесть дней.

Граждане РФ, не сделавшие прививку или получившие только одну дозу вакцины, должны провести в изоляции 14 дней.

Стоит отметить, что прямого авиасообщения с Филиппинами пока нет. Попасть в страну можно только с пересадкой, например, в Дубае. За авиабилет придется отдать минимум 162 тысячи рублей (за перелет туда-обратно).