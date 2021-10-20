Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (наименование избирательной кампании)
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